Es poden perdre tots els punts del carnet de conduir en un sol dia?

Un Mosso d'Esquadra en un control rutinari | @ep





Ja fa més de 15 anys que el sistema de carnets per punts està en funcionament a Espanya . De fet, va ser l'any 2006 quan la mesura es va aprovar impulsada per Pere Navarro, que actualment és el director general de la DGT . Des d'aquell moment no se sabia si molts conductors perdrien els seus punts. Actualment, es pot confirmar que més de 10 milions de conductors han perdut algun punt del seu carnet per alguna infracció realitzada.





Arran de l'aprovació d'aquesta mesura a Espanya, van sorgir molts dubtes sobre això. Una de les incògnites que encara són presents entre els conductors és la següent:





HI HA LÍMIT DE PUNTS PERDUTS I NOMBRE DE MULTES EN UN NOMÉS DIA?

La resposta és que no. No hi ha cap límit a l'hora de rebre multes en un sol dia. És a dir, sí que dóna la casualitat que passes pel mateix radar 50 vegades en un dia i ho fas a una velocitat que supera la marcada per aquesta carretera, t'arribarà la corresponent denúncia de rigos i hauràs de pagar-la per 50. Això sí, si pagues per endavant podràs estalviar-te diners.







En el cas de la pèrdua de punts, la situació és diferent. L'actual Reglament de Trànsit xifra a VUIT el nombre de punts que es pot perdre en un sol dia pel fet d'haver acumulat diferents denúncies. És a dir, si en un dia perds 6 punts per parlar pel telèfon mòbil mentre condueixes, aquell mateix dia no tornaran a treure punts per aquest mateix motiu. Tot i així, hi ha una excepció. La retirada de punts sense límits si es pot produir si se superen els VUIT punts en cas d'infraccions greus. Aquest tipus de denúncies si es poden acumular entre elles i fins i tot a infraccions menors que suposin la pèrdua de punts.













QUINA ÉS UNA INFRACCIÓ GREU?

Les infraccions greus reconegudes pel Codi de Circulació podrien ser les següents estipulades:

- Taxes d'alcohol superior a les permeses o drogues

- Sobrepassar el 50% de la velocitat màxima en un dia

- Negar-se a sotmetre's a test de drogues o alcohol

- Inhibidors de radar al cotxe

- Conducció temerària

- Circular en sentit contrari

- Cursa a la via pública

- Incomplir els temps de conducció en el cas de transportistes





El màxim nombre de punts que es pot tenir al carnet de conduir és d'un total de 15 punts. En condicions normals se'n tenen 12 però se'n poden guanyar dos més si no es cometen infraccions en dos anys i un addicional després d'altres tres anys sense infraccions. En el cas dels conductors novells, es parteix de 8 punts, que seran 12 als tres anys sense infraccions.





NOVA LLEI DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL





És una Llei que aposta pel futur en incloure al seu articulat referències al medi ambient i al vehicle autònom. Augmenten de 3 a 6 els punts a detreure en el cas de portar el mòbil a la mà i de 3 a 4 per no fer ús del cinturó de seguretat. S'introdueix la taxa 0,0 per als conductors menors d'edat. Se suprimeix la possibilitat que turismes i motocicletes puguin depassar en 20 km/h els límits de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles. S'unifica en 2 anys el termini que ha de transcórrer sense cometre infraccions que detreuen punts perquè un conductor pugui recuperar el saldo inicial de punts.