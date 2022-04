Matías Carnero: "Seat té data de caducitat"

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros; el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president d'UGT de Catalunya, Matías Carnero Firma: GENERALITAT











El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, ha afirmat que la marca Seat té data de caducitat el 2029 tret que s'electrifiquin els seus models. A més, ha assegurat que se senten "una mica marginats" pel consorci.







Així ho ha dit en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest dilluns, en què ha criticat que Seat va entrar en pèrdues el 2021 pel repartiment de semiconductors que realitzat pel grup.





"No s'ha tractat bé Seat i Cupra. Hi ha més exemples, com les vegades que se'ns ha negat l'entrada al mercat de la Xina. Que el nostre model --el Cupra Formentor-- sigui el número 1 de vendes a Alemanya cou ", ha afegit.





Carnero pensa que el grup enveja la marca Cupra i que es tracta de la competència que hi ha dins del grup, però també la "canibitzalització" per tenir molts segments iguals amb diferents marques.





“El que afrontarà ara el grup és que no hi hagi tanta complexitat de models de les diferents marques amb iguals plataformes ”, ha afegit.





Des del seu punt de vista, la planta de Martorell ha de pujar la capacitat i saturar la instal·lació perquè el cotxe elèctric es tradueix en menys hores de feina que el de combustió, i ha dit que precisament les negociacions de nou conveni van en aquesta línia.





Més concretament, demanen no quedar-se amb l'elèctric petit i mantenir la plataforma mitjana, la del Lleó i el Formentor, però electrificada, o cotxes d'alguna altra marca del consorci que puguin fer aprofitant l'electrificació a la península.