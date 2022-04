VIDEO. Salvador Illa ofereix l'ajut del PSC al Govern per sumar en la reposta a la crisi d'Ucraïna

Salvador illa interve davant el Parlament/ @PSC

En la seva intervención davant el Parlament el líder de l'oposició, Salvador Illa, ha tornat a oferir el diàleg, l'ajuda per sumar i construir al Govern de la Generalitat.

Ho fa fet davant perquè "es donen moments on hi ha les condicions necessàries per construir una majoria parlamentària i social sòlida per acordar la resposta als efectes de la crisi d'Ucraïna i defensar els valors europeus".