Bombers de la Generalitat treballant en un incendi forestal a Sant Pere de Ribes | @ep





Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat el 75% del perímetre de l'incendi forestal de Sant Pere de Ribes, segons han informat aquest dissabte al matí.

Un total de 33 camions d‟aigua, 30 vehicles d‟ordre i tres mitjans aeris d‟extinció treballen per apagar l‟incendi, amb efectius que s‟han distribuït per una àrea de 30 hectàrees.





No hi ha hagut cap evacuació ni s'han ordenat confinaments preventius, ja que l'incendi es troba a zona forestal, i els Bombers han treballat de matinada a estrènyer el seu perímetre perquè no s'acostés a zones habitades.





Concretament, el foc s'ha originat als peus del turó de Gafatans , a prop de la urbanització de Can Pere de la Plana, i ha anat avançant en direcció est cap al Coll de l'Infern.









El foc ha cremat en baixa intensitat, afectant la vegetació en superfície, encara que "puntualment" les flames han cremat les parts altes de l'arbrat.





Tot i que el vent ha dificultat les feines a la nit, ha disminuït al matí i ha augmentat la humitat.