El Barça diu 'adéu' a l'Europa League (2-3)

Els jugadors del Barça celebrant un gol durant un partit al Camp Nou | @ep





El Barça s'ha acomiadat de l' Europa League després de perdre contra l' Eintracht de Frankfurt per 2-3 al Camp Nou . Tot va anar malament de principi a fi. Ja el dia va començar malament per als culers quan força estona abans que comencés el partit, les grades del Camp Nou s'ompliran d'aficionats alemanys vestits amb la indumentària blanca del conjunt bavarès. Fins i tot quan va sonar l'himne del Barça, aquest va ser esbroncat per gran part de l'estadi. Semblaven estar a punt de jugar un partit a Alemanya .





Un cop iniciat el partit, tot continuo malament. Molt malament. Els blaugranes es van enfrontar a un penal en contra comès per Eric García sobre Lindström que Kostic no va dubtar a enganyar Ter Stegen per fer el primer gol del partit al minut 2 de matx. L'equip de Xavi Hernández va reaccionar ràpid i va tenir el seu mèrit, però això no es va transformar en el marcats. El tècnic blaugrana va apostar per Mingueza al lateral dret i per Gavi al centre del camp. El central Piqué no es va recuperar a temps. El Barça ho intentava sempre per la banda de Dembélé però no acabava d?arribar el gol.





L'equip alemany va demostrar a l'anada que és molt perillós en les transicions i quan va poder córrer, va portar moltíssim perill. Tant que, després dels avisos de Jakic i Knauff , va arribar el segon. Aquí ja no va poder fer res el de Mönchengladbach . Santos Borré , molt lliure de marca, va avançar metres i va deixar anar un terrible cop de dreta.





Com a terrible va ser la garrotada que es va emportar el Barça . Cada cop més costa amunt l'eliminatòria... ia sobre Pedri va marxar al descans ranquejant. Ja no sortiria a la segona meitat, ho va fer Frenkie de Jong al seu lloc. Qui tampoc va aparèixer a la represa va ser la grada d'animació, lògicament molt molesta per la nombrosa presència visitant a localitats d'abonats del Barça . Van tornar al minut 55 de partit.





Davant totes aquestes baralles per al conjunt culer, Aubameyang va tenir una ocasió clara donar vida al Barça però potser la va tenir Lindström per sentenciar l'elimintària. Minuts després el xoc es va aturar per unes mans de Santos Borré dins de l'àrea. El col·legiat va anar a veure'l al VAR , però no va funcionar la pantalla. Al final, no es va assenyalar la pena màxima.





Que va augmentar amb el tercer dels alemanys, en una ràpida acció i el xut creuat de Kostic sense oposició per la seva banda. I hauria pogut ser pitjor. Kamada va fregar el quart.





El capità Busquets va ficar al partit el Barça. No ho va aconseguir a la primera, quan va marcar després de diversos rebutjos ja que estava en fora de joc, però sí just al noranta d'una trallada inapel·lable. Els nou minuts de descompte van ser, si més no, emocionants. Va estar molt a prop Luuk de Jong de tornar a vestir-se d'heroi. Va sortir la rematada pel lateral de la xarxa.

















Memphis va tancar el marcador transformant el penal del 2-3 per cop de colze de N'Dicka a Luuk . Ja no hi va haver temps per a més, un partit estranyíssim però que, fet i fet, deixa el Barça fora de l'Europa League i amb un grosíssim problema social.