​Renfe converteix la seva flota en espais cardioprotegits amb desfibrilladors a bord

Tren del sevei de rodalies | @ep





Renfe instal·la als seus trens Ave, Llarga i Mitjana Distància i Turístics Desfibrilladors Externs Semiautomàtics (DESA), convertint així la seva flota en espais cardioprotegits.





Aquesta iniciativa, que contempla una inversió de tres milions d'euros, té com a objectiu principal “salvar vinyes”, garantint la màxima seguretat davant d'una possible emergència cardiorespiratòria, que pugui patir un dels milions de viatges que utilitzen el transport ferroviari de Renfe.





Per això, s'hi estan installant de forma successiva un total de 668 desfibrilladors, dels quals 570 ja es troben en inici del procés de posada en marxa. Es disposarà d'un desfibrillador per tren i hi haurà una reserva de dispositius ubicats a estacions (en punts geogràfics estratègics) per reemplaçar els equips en cas d'haver estat utilitzats en una emergència sanitària.





La col·locació dels dispositius s'està realitzant d'acord amb la següent distribució, en una primera fase:

Trens Alta Velocitat: 168

Trens Llarga Distància: 17

Trens Mitjana Distància: 330

Trens Turístics: 5





Els desfibril·ladors estan ubicats a les zones més accessibles dels trens, com ara cafeteries, zones de vending o espais per a persones amb mobilitat reduïda. També s’està col·locant senyalització tant a l’exterior dels cotxes com a l’interior, en diferents punts, per ajudar a trobar-los en cas de necessitat.





Per tal de facilitar-ne la utilització ràpida i segura, cal seguir les instruccions sonors o visuals del DESA. A més, aquest tipus de dispositius estan connectats al servei d’emergències 112 i de manera automàtica realitzaran una trucada d’avis a través d’un protocol ja establert.





El criteri empresarial per a la conversió dels trens en espais cardioprotegits està basat a donar un valor afegit als serveis que ofereix als seus viatges, ja que no hi ha cap normativa que obligui a dotar les unitats de desfibrilladors a bord.





D'aquesta manera Renfe garanteix als passatgers la possibilitat de disposar de mitjans tècnics adequats per facilitar una atenció precoç davant d'una emergència cardiovascular en el transcurs d'un trajecte, on l'accés als recursos sanitaris es pot dilatar al temps.





Aquesta mesura suposa donar continuïtat al paper actiu que Renfe està desenvolupant des del 2018, en la implantació i ús d’aquests dispositius en estacions i centres de treball, i que ha ajudat a salvar 8 vinyes.





Pla de formació equip a bord

Aquest projecte implica dotar el personal ubicat en aquests espais cardioprotegits d'una formació adequada per poder garantir una actuació ràpida en cas d'aturada cardíaca sobtada. Ara com ara, s'ha format un collectiu professional de 2.226 persones. Totes elles han rebut una formació teòrica i pràctica en reanimació cardiopulmonar i en un ús correcte d'un equip DESA.