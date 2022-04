Aragonès considera "insuficients" les explicacions del Govern sobre el "Catalan Gate"

"No ens podem abstreure del cas d'espionatge més greu que s'ha conegut en democràcia" | @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerat "insuficients" les declaracions de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el presumpte espionatge a polítics independentistes catalans a través del programari Pegasus i ha instat el Govern a assumir responsabilitats.

"No ens podem abstreure del cas d'espionatge més greu que s'ha conegut en democràcia", ha declarat als periodistes aquest dissabte des del Palau de la Generalitat per la Diada de Sant Jordi .

Aragonès veu "imprescindible" que hi hagi tota la transparència al ' Catalan Gate ' perquè considera que a dia d'avui no n'hi ha, i ha remarcat que s'ha vulnerat la intimitat d'una seixantena de persones i s'ha exposat a tercers, ha dit .





"El que volen és condicionar la vida política d´aquest país, i la vida política d´aquest país no la condicionarà cap espia ni cap govern", ha sostingut el president, que ha explicat que no hi ha novetats respecte al cara a cara que va demanar amb el president del Govern, Pedro Sánchez.

Tot i això, Aragonès ha dit que "no es tracta de solucionar el cas d'espionatge més greu amb una fotografia d'una reunió", sinó que tant els presumptes afectats com la ciutadania sàpiguen exactament què ha passat i què han fet amb les dades que han obtingut.