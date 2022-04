Gairebé la meitat dels funcionaris del Parlament tornen la rosa i el llibre que Borràs els va regalar

Laura Borràs, presidenta del Parlament | @ep





Gairebé la meitat dels treballadors del Parlament, han tornat aquest matí a la presidenta de la Cambra les roses i el llibre que han rebut amb motiu de dia de Sant Jordi. Ho han fet per mostrar la seva repulsa pel tracte rebut. La presidenta del Parlament ha regalat aquest matí als funcionaris la flor i un exemplar del llibre Da nuces pueris , de Gabriel Ferrater .





Durant el matí de dissabte, han aparegut en diversos punts del palau uns cubs amb un rètol, en català, en què es llegia: “Roses a retornar” . Desenes d'empleats han anat dipositant les flors en aquests cubs i han donat als uixers els llibres perquè els tornessin a Presidència .







Amb el gest, els empleats han volgut mostrar la seva contrarietat amb el tracte dispensat per Borràs en diversos conflictes perquè considera que perjudiquen i fan malbé el prestigi de la institució. El malestar de part dels funcionaris va començar amb la manera com es va gestionar les denominades llicències d'edat -la possibilitat que els treballadors amb una antiguitat superior a 15 anys cobressin el 80% del seu salari sense treballar-; el cobrament de triennis i el fet que Borràs culpés els funcionaris que Pau Juvillà acabés perdent el seu escó. La Cambra ja va aprovar derogar les llicències.









Borràs va acusar els treballadors, en una intervenció a la Junta de Portaveus , el passat 14 de febrer, de no haver convocat el diputat de la CUP al Ple del 3 de febrer, que van rebutjar la petició de la delegació de vot o que van inhabilitar el vot electrònic. No només això: també va recordar que la web del Parlament va publicar indegudament i abans de temps, de la Mesa del dia 4, que Juvillà ja no era parlamentari. L'oposició li va recriminar dir falsedats i no assumir que al final no va desobeir.





El Parlament ha celebrat precisament aquest divendres la Diada de Sant Jordi amb una lectura de textos de diputats, funcionaris i escriptores que van viure la considerada com a primera legislatura de la Cambra Catalana , que va arrencar el 1932 i va acabar amb la Guerra Civil.