Jesús Orellana: "La conselleria d'Educació mai no ha tingut voluntat de negociar"

Els sindicats i la Conselleria d'Educació de la Generalitat trenquen les negociacions /@EP





Aquest dimarts, la Conselleria dEducació de la Generalitat va donar per perdudes les negociacions amb els sindicats . Aquests no es van presentar a la taula sectorial prevista per dilluns i, a més, van boicotejar un acte de Josep Gonzàlez-Cambray a la UB . Mestres i professors van forçar la suspensió de l'esdeveniment, que havia de dirigir el conseller d'Educació, amb crits de "Cambray dimissió".











Era aquest dilluns quan s'havia de signar l'última proposta del Departament, després que aquests professionals es manifestessin durant cinc dies el mes de març passat i els sindicats tinguessin diverses reunions amb Cambray. I aquesta proposta incloïa la reducció d'una hora lectiva per al curs 2023-2024 a les escoles i el 2024-2025 a instituts . Això, per altra banda, es traduïa a contractar 1.400 mestres més per al proper curs i més de 2.000 professors de cara al curs 2024/25.







El Departament, segons va assegurar aquest dimarts, va acabar transigint en aquest punt per a infantil i primària, i el va poder aplicar el curs vinent després de treballar-ho amb la Conselleria d'Economia, i així ho va comunicar per via telefònica als portaveus sindicals durant les vacances de Setmana Santa. Però el col·lectiu de docents no hi ha estat d'acord.





Jesús Orellana, cap de la UGT d'Educació Pública del Baix Llobregat /@chus_or







Jesús Orellana, responsable de la UGT d'Educació Pública del Baix Llobregat , ha explicat a Catalunyapress que "el Departament ha ofert tornar l'hora lectiva retallada només als mestres d'infantil i primària, deixant més endavant aquest retorn als professors de secundària" . Però la seva posició pel que fa a això és clara: "Tot el personal docent ha patit les mateixes retallades i ha posat molt esforç a garantir la qualitat en l'educació del nostre país. Per tant, tots mereixen el mateix, sense haver d'esperar-ne uns més que altres".





Des del seu punt de vista, "l'estratègia del Departament és la de crear divisió", ja que "no pot ser que ofereixi el retorn de l'hora lectiva només als mestres". A més, afegeix que “de la mateixa manera que vol trencar la unitat sindical , que li és molt incòmoda, també vol enfrontar els diferents col·lectius que formen el personal docent de Catalunya”.





EDUCACIÓ LAMENTA LA FALTA D'ACORD





En declaracions als periodistes, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell , va lamentar la manca d'acord. " És una decepció perquè vèiem, intuíem i percebíem una oportunitat . Crèiem que era bo i que es podia donar resposta a tots aquests moviments i reivindicacions que hi ha hagut i que reconeixem", va dir.







La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell /@EP







A més, Collell ha assegurat que el preocupa "que aquest conflicte i aquest bloqueig no avanci, perquè no és bo per al sistema i tensiona els claustres". I va apuntar que confia poder negociar amb els sindicats temes com l'estabilització del personal.









Tot i això, Jesús Orellana ha comentat a Catalunyapress que "per ara, l'acord és impossible per l'actitud del Departament ". I justifica l'absència dels sindicats a la taula sectorial de la següent forma: "El Departament mai ha tingut voluntat de negociar . Convocatòria després de convocatòria va presentat propostes que ja sap, per endavant, que no són acceptables . només volen una fotografia d'aparença de negociació . I no volem que s'aprofiti una foto per fer publicitat i dir que estem negociant. Volem propostes serioses i acceptables a partir de les quals poder negociar” .







Després d'això, ha afegit: “El Departament diu que els sindicats no mostren voluntat negociadora i això és fals. De fet, hem publicat des del nostre manifest inicial fins a tot el que hem anat cedint i proposant. El que cal és que el Departament es prengui seriosament el personal docent.Que quedi clar que són ells els que han trencat les negociacions perquè les seves propostes evidencien una falta de voluntat flagrant per part seva ”, conclou.







Des de CGT Catalunya , per la seva banda, han escrit en un tweet recollit per Catalunyapress que el fet que “ un conseller s'ofenda per una xiulada i faci fora de gasolina al major conflicte en l'educació dels últims 30 anys trencant negociacions, mostra la inutilitat que sempre ha exhibit”. Per a ells, "Cambray ha fet de Cambray" en "declarar la guerra a la plantilla trencant negociacions i implantant la seva voluntat". La culpa, diuen, és de “ERC i Aragonès”.









L'AVANÇ DEL CURS SEGUEIX ENDAVANT







Amb aquesta situació, Dolors Colell va argumentar aquest dimarts que no era possible abordar la reducció d'hores lectives a secundària el curs vinent perquè "tot alhora no pot ser" donat l'impacte pressupostari. En concret, aquesta mesura hauria tingut un cost de 67,1 milions (18,3 per al 2022 i 48,7 per al 2023); i la reducció a l'educació secundària, que hauria tingut lloc el curs 2023-2024, hauria suposat uns 105 milions d'inversió amb un augment de poc més de 2.000 dotacions .







Però atesa la manca d'acord, aquest dimarts es van fer públiques les plantilles amb què començaran el curs els diferents centres escolars. I, és clar, no es va tenir en compte aquesta proposta de què hem parlat.





Cal apuntar, a més, que en aquestes plantilles ja no hi ha els mestres i professors contractats per ajudar en els mesos de pandèmia, que han estat més de mil en total, ja que el Ministeri ha avançat que els fons que feien servir per contractar-los acaben el proper 31 d'agost.