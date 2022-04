El Parlament aprova denunciar el presumpte espionatge a líders independentistes

Parlament @ep





El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres presentar una denúncia pel presumpte espionatge a més de 60 persones vinculades a l'independentisme mitjançant el programa Pegasus , amb els vots a favor d'ERC, Junts, PSC, comuns, CUP, i en contra de Vox, Cs i PP.





La Mesa ha aprovat aquest dimarts sotmetre al ple una proposta per formular una denúncia "en nom del Parlament" davant les autoritats judicials per investigar el presumpte seguiment, destapat pel centre de recerca The Citizen Lab i 'The New Yorker'.





El ple ha començat amb la lectura de la declaració de la Junta de Portaveus, que condemna el presumpte "espionatge polític" i reclama a l'Estat mesures per eradicar-lo, i que ha llegit la presidenta del Parlament, Laura Borràs.