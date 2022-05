Javier Pacheco, secretari general de CC.OO | @EP





El secretari general de CC.OO. Catalunya, Javier Pacheco, ha reivindicat aquest diumenge pel Dia dels Treballadors la capacitat del sindicalisme per generar espais de negociació i diàleg social i garantir "una nova cultura al món del treball".





En declaracions als mitjans abans de participar a la manifestació de Barcelona , ha destacat que aquest diàleg social ha permès "incrementar el salari mínim interprofessional com mai a la història d'aquest país", així com millorar les condicions dels pensionistes i aprovar la reforma laboral.





Ha defensat que la reforma laboral ha permès "recuperar equilibris en les relacions laborals, que s'havien trencat per una arbitrarietat que havia empobrit la classe treballadora i que era la devaluació més gran dels salaris dels treballadors en temps de democràcia".





Ha avisat que el 27% dels catalans estan en risc de pobresa, cosa que requereix una "resposta directa dels poders públics", i ha reclamat a la Generalitat que incrementi l'índex de renda de suficiència a Catalunya .





També ha advertit les patronals que els sindicats no acceptessin cap acord que no incorpori la clàusula de revisió salarial, per evitar que una inflació desbocada, diu, provoqui "una espiral recessiva de l'economia".