Si sempre s'ha dit que no hi ha persona important per a la seva ajuda de càmera, cal col·legir que encara menys per al seu metge. Quan la malaltia o el dolor ens converteixen en éssers vulnerables, la presència, el suport i la intervenció de qui pot alleujar la nostra situació atribueix a qui exerceix aquestes tasques una indiscutible autoritat sobre nosaltres. Cas evident va ser el del metge naturòpata d'origen finlandès Félix Kersten que, establert a Alemanya a l'època del nazisme, va acabar convertint-se en l'únic facultatiu capaç d'alleujar les malalties abdominals del temible Heinrich Himmler, cap de les SS, de la policia i ministre de l'Interior del règim. Situació que va utilitzar hàbilment per aconseguir l'alliberament de nombrosíssims presoners, als quals va salvar la vida i per als que en molts casos va obtenir la llibertat. François Kersaudy els avalua a " El metge d'Himmler " (Taurus) en més de cent mil (d'ells, seixanta mil jueus), cosa que li permet reivindicar la seva actuació com a molt més important que la del mitificat Schindler de la llista.

"El metge de Himmler": Fèlix Kersten, l'home que va aconseguir salvar la vida de més de 100.00 presoners dels nazis

La tardança en què la seva meritíssima conducta va obtenir el merescut reconeixement i la pèrdua de bona part dels apunts i documentació que havia anat conservant va motivar que els primers testimonis escrits per Kersten després de la segona guerra mundial fossin sovint confosos, quan no contradictoris o inexactes, però Kersaudy ha posat en paral·lel aquestes informacions i records amb les memòries i documents generats per altres personatges, de manera que ha estat capaç d'aconseguir una perspectiva de conjunt de la important tasca realitzada pel medizinalrat finlandès.

El seu estudi resulta, a més, interessant perquè constitueix alhora un retrat versemblant d'un dels personatges més sinistres d'aquell règim genocida. Reconeix que Himmler va ser un dels pocs dirigents nazis auster i incorruptible (la seva major ambició havia estat la de «morir en la pobresa»), educat, cortès, amable, “portava a la sang la mentalitat del mestre, la meticulositat del funcionari, l'entusiasme per les qüestions policials i militars… (i) per a consternació dels seus ajudants, treballava gairebé diàriament fins a les dues o tres del matí”, encara que alhora era indecís i es preocupava massa pels papers i els detalls. El més notable és que, segons Kersten, aquest home, responsable de milions d'assassinats, era, tanmateix, covard i incapaç de matar ningú per les seves pròpies mans - sabia manar, pitjor no executar. La seva pitjor servitud va ser mancar de voluntat pròpia més enllà de la seva fidelitat perruna a Hitler. No tenia opinió personal, diu l'autor, sempre pensava el mateix que el Führer. Quan va estar de visita al camp d'extermini d'Auschwitz, el comandant Rudolf Höss va comentar: «Ha observat el procés d'extermini en total silenci i no ha fet cap comentari», encara que després va donar ordres sobre com desfer-se dels cadàvers i sobre la forma de augmentar la capacitat de treball de supervivents. Més tard ia l'hora de sopar, es va transformar en un home "desbordant d'amabilitat, galant amb les dames, parlant de l'educació dels nens, art, literatura, viatges, filosofia".

La influència sobre Himmler de Kersten, que havia après la seva tècnica del metge tibetà Ko, va ser tan gran que a mesura que va anar avançant la guerra i comprovant-se la inevitable derrota alemanya va intentar induir el seu pacient a utilitzar el seu poder per deposar Hitler, però mai no va aconseguir vèncer la seva fidelitat incondicional. “Què jo actuï contra el Führer? Representa el més elevat per a nosaltres, els alemanys! Vostè sap perfectament quines paraules porto gravades a la sivella del meu cinturó: «El meu honor és la meva fidelitat»” La resposta irònica de Kersten –“Canvieu la sivella i assumpte arreglat!- no va ser presa en consideració per l'interessat… en el cas que veritablement «medizinalrat» s'hagués atrevit a dir això… En tot cas va aconseguir que els nazis no es confisquessin durant la guerra de les matèries primeres que arribaven a Holanda, país pel qual sentia especial predilecció i on tenia nombrosos amics a els que va protegir, cosa que hauria provocat una severa fam, i va convèncer el seu pacient perquè no dinamités els camps de concentració al final de la contesa.

Aspecte important de l'estudi de Kersaudy és el desmuntatge que fa de la maniobra final orquestrada pel comte Bernadotte que es va atribuir a la seva intervenció davant Himmler l'autoria de l'alliberament i trasllat a les acaballes del conflicte d'un important contingent de 20.000 presoners dels nazis cap a territori suec -l'expedició dels autobusos blancs-, quan en realitat va ser obra de Kersten i el noble un mer col·laborador. Aquest fet, i certes manipulacions posteriors del mateix Kersten, que van reduir la credibilitat del seu testimoni, va dificultar que la tasca desenvolupada pel metge fos reconeguda i així i tot ho va aconseguir en menor mesura que Bernadotte, i que mai pogués assolir la merescuda condició de « Just entre les nacions».