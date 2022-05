Centenars de treballadors de Nissan es concentren a Barcelona i critiquen “retards” - EUROPA PRESS





Uns 500 treballadors de Nissan --segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona-- s'han manifestat aquest dimecres a la capital catalana contra els "retards" del procés de reindustrialització de les plantes de l'automobilística.





En declaracions als mitjans, Miguel Ángel Boiza (CC.OO.), ha explicat que es manifesten davant el retard de terminis "una vegada i una altra" per falta de ganes de les administracions.





Ho ha dit cap a les 11 hores, abans d'iniciar una marxa a peu pel passeig de Gràcia i el carrer Mallorca, que ha arrencat a la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat i ha arribat a la Delegació del Govern a Catalunya uns 20 minuts més tard.





Un cop allà, han realitzat una assemblea de treballadors, on els representants sindicals han explicat la situació del procés als manifestants, i passades les 12.00 ha acabat la protesta.





Durant la marxa, els treballadors, darrere una pancarta amb el lema ' No ens rendirem. Lluitarem per un futur ”, han cridat consignes com “Barcelona, escolta, la Nissan està en lluita” i “Si això no s'arregla, guerra, guerra, guerra”, i han llançat petards.





LICITACIÓ





Han reclamat que es tregui a concurs la licitació de la gestió dels terrenys, que preveuen tenir entre les mans els propers dies, i esperen que els plecs ens donin cabuda a un projecte logístic.





De fet, Boiza ha explicat que s'haurà de posar en marxa entre aquesta setmana i la que ve, i que després hi haurà un mes perquè surtin els candidats i un altre per prendre la decisió.





"Ens podem anar a finals de juliol o primers d'agost. Aquest retard ve provocat per culpa d'ells perquè han estat aturats un mes i mig", ha afegit.





I ha criticat que paral·lelament hi ha "molts interessos" per impulsar la logística als terrenys, quan consideren que hi ha d'haver una reindustrialització industrial per no oblidar-se dels llocs de treball indirectes.





SILENCE I HUB





Boiza ha explicat que amb Silence tenen un preacord de condicions de treballadors i que ara falta que “es garanteixi que tot està en línia” perquè la companyia ocupi els terrenys.





Ha recordat que es tracta d´un projecte petit dins de tot els metres quadrats disponibles a la planta de la Zona Franca, i que el principal és el hub d´electromobilitat.





" És el que volem desencallar, i està amb el tema de la licitació. Silence és una bona notícia, pot ser l'inici de les contractacions, però ens arreglarà el problema, el problema ho arreglarà un projecte gran ", ha afegit .





Des de l'1 de gener hi ha més de 1.300 treballadors directes esperant que s'acabi el procés per reocupar.





Aquest mateix dimecres, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha anunciat al Parlament que aquest dimarts a la nit la direcció de Silence i els comitès d'empresa de Nissan han arribat a un acord per "desencallar" l'aterratge de l'empresa catalana a les plantes que ocupava l'automobilística.