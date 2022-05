Un centenar d'exempleats de Nissan treballaran per a Silence després d'assolir un acord /@EP







Aquest dimecres els extreballadors de Nissan van protestar a Barcelona per no haver arribat a cap acord des del gener, moment en què van començar a cobrar el subsidi per desocupació. Tot i això, sembla que les negociacions avancen: l'espanyola Silence contractarà un centenar d'aquests extreballadors de Nissan per a la Zona Franca.





El fabricant de motocicletes elèctriques es va replantejar la seva inversió fa aproximadament una setmana, però finalment sembla que aquesta segueix endavant i que donarà feina a 110 de les persones que treballaven a la planta de Nissan.





L'acord s'ha assolit aquest dimecres després de dotze hores de negociació i consisteix que aquestes persones s'incorporaran a Silence amb les condicions pactades a l'ERO, entre les quals es va marcar un sou un 20% superior al de referència al sector esmentat.





Rogent Torrent, conseller d'Empresa i Treball, ha ressaltat que aquest acord ajuda a “desbloquejar una bona part de la negociació sobre Nissan” . Per la seva banda, Pere Aragonès ha agraït la feina feta pel departament d'Empresa, així com pels representants dels treballadors i el conjunt d'actor que han participat a la taula.





Alhora, al voltant de 500 persones es van manifestar al centre de Barcelona per demanar a Govern i Govern que accelerin el procés de reindustrialització, atesa que hi ha projectes industrials sense concretar. Per exemple, demanen una proposta per a la licitació dels terrenys de la Zona Franca o que la taula lliuri al hub de descarbonització que lidera QEV la carta d'intencions que demana per ajudar a buscar inversors.