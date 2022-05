Considera "nefasta" la gestió de les residències durant la pandèmia i reclama depurar responsabilitats /@EP





El Parlament ha instat aquest dijous a auditar tots els contractes entre la Generalitat i entitats privades que presten serveis per a gent gran --tant en residències com d'atenció domiciliària-- en un termini de sis mesos i presentar els resultats a la seu parlamentària.





Es tracta d'un punt d'una moció de Cs sobre la gestió de les residències de gent gran que ha comptat amb el suport del PSC-Units, la CUP, els comuns, Vox, Cs i PP, i que també demana posar en marxa una inspecció dels serveis d'atenció a la vellesa que presta directament la Generalitat.





Un altre punt aprovat de la moció declara que la gestió de les residències per part de la Generalitat i d'alguns centres va ser “nefasta” i reclama depurar responsabilitats civils i penals per les morts en aquests centres.





La Cambra catalana també ha expressat la seva solidaritat amb les persones que van perdre algun familiar per Covid-19 i el reconeixement a "l'immens esforç" del personal sanitari i de moltes residències, mentre que ha rebutjat crear una comissió d'estudi sobre vellesa.





En matèria de dependència, la moció insta la Generalitat a "comprometre's" a resoldre les sol·licituds de dependència en menys de dos mesos i oferir una compensació amb efecte retroactiu en cas de demora injustificada.





La diputada de Cs Anna Grau ha demanat més transparència i control, i reconèixer que quan la pandèmia va esclatar a Catalunya hi havia un "model sanitari caduc, fins i tot corromput" que es va traduir en una gestió per la qual ningú del Govern no ha demanat perdó. judici.





També ha apostat per crear un mapa de la dependència a Catalunya i reconèixer la incapacitat permanent als malalts d'ELA, dos punts de la moció que també han estat aprovats.





GRUP DE TREBALL I TRANSPARÈNCIA



Per part de Junts, la diputada Glòria Freixa ha defensat que la Generalitat va donar explicacions sobre la seva gestió de la pandèmia en centres de gent gran a la legislatura anterior, i ha reivindicat la "transparència" amb què va abordar la gestió del Covid-19 en un moment en què els contagis en residències i l'escassetat de material eren un problema global, ha dit.





La republicana Najat Driouech també ha destacat que tots els països van haver d'adaptar-se a la crisi que va desencadenar el coronavirus i ha demanat valorar l'esforç dels professionals i les institucions: “La gestió de la pandèmia de l'anterior Govern va actuar amb la màxima rapidesa per atendre els brots de Covid a les residències, fossin públiques o privades".





Des del PSC, Mónica Ríos ha convingut amb Cs que la gestió de les residències per part de la Generalitat durant la pandèmia va ser "nefasta", però ha recordat que al Parlament ja s'ha constituït un grup de treball sobre el Covid-19 a les residències i que per això no és procedent, al seu parer, crear una comissió d'estudi.





A això també s'ha referit la diputada dels comuns Jéssica González, que ha demanat seguir el calendari de treballs del grup de treball ara que s'ha constituït, encara que al seu moment el seu grup parlamentari defensés una comissió d'estudi, i que el Govern prengui mesures "per reparar el que no es va fer durant la pandèmia".





Per part de la CUP, Laia Estrada ha insistit que han de depurar-se responsabilitats per les "més de 8.000 persones" que van morir amb Covid-19 o símptomes compatibles a les residències, darrere el que hi ha responsables amb noms i cognoms, en les seves paraules, i ha retret a Cs que en la seva moció no apostin per un sistema 100% públic.





María Luisa García (Vox) ha sostingut que al Govern "no li interessa depurar responsabilitats davant dels ciutadans ni que s'assenyali els companys de partit" per la gestió de les residències, i ha dit que el seu partit seguirà defensant la transparència que al seu judici s'ha negat a la gent gran.