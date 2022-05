Torna el festival gastronòmic Time To Eat Fest a Barcelona | @ep





El festival gastronòmic Time to Eat Fest, organitzat per Time Out i patrocinat per Estrella Damm, tornarà els dies 28 i 29 de maig després de la pandèmia i reunirà 17 grans restaurants de Barcelona a l'antiga Fàbrica Damm per oferir al gran públic degustacions de qualitat i amb producte català.





20 xefs de 17 restaurants de la capital, seleccionats pels crítics de la revista, participaran en aquesta iniciativa "que situa el producte català al centre de la creativitat" gastronòmica, informen els organitzadors en un comunicat.





El ceo de Time Out, Eduard Voltas, ha explicat que el festival vol "homenatjar" agricultors i ramaders, en què serà la seva segona edició després d'una parada de dos anys per la pandèmia de coronavirus, i que inclourà una mostra de 14 plats salats i tres dolços.





A més, hi haurà un cicle de ponències i espectacles relacionats amb aspectes gastronòmics, com ara un taller de maridatge amb cervesa, un xou del mentalista Luis Pardo , una masterclass d'Instagram i de TikTok entre d'altres, així com xerrades, tallers i activitats per als nens i una programació de dj's.





Pel que fa a la cuina tradicional, destaquen el caneló de pollastre del Prat amb calçots de Valls , del restaurant Nectari ; l'arròs cremós del Delta de l'Ebre amb botifarra, albergínia fumada i formatge de l' Alt Urgell de Ca la Nuri; la croqueta de cua de bou amb poma de Girona de Fonda Pepa i el pollastre amb romesco d'avellana de Reus i calçots de Valls , de Pell de Gallina.





La mostra de cuina internacional estarà representada pel pollastre ' butter chicken ' amb mantega de l' Alt Urgell i la Cerdanya i avellana de Reus , de Masala 73; el tàrtar de tonyina amb ou ferrat i oli de l'Empordà , del Grup Nomo; el Cebiche Warike de temporada, amb clementina de les Terres de l'Ebre , de Warike Project, o el Wanton fregit de carbassa amb patata de Prades i pera de Lleida de Dr. Zhang.





I la part dolça vindrà de la mà de la xocolata vegana amb oli de les Garrigues i sal de Cap de Creus i el torró d' Agramunt (Lleida) amb avellanes de Reus , de Delacrem; el Babka de xocolata i avellana de Reus fet amb oli de la Terra Alta , de Pans Creativos, i el pastís de formatge clàssic amb un Urgèlia de l' Alt Urgell , de Jon Cake.