Acte de reconeixement d'OSUR a Aigües de Barcelona.





L' Observatori de Serveis Urbans (OSUR) és una associació nascuda el 2017, dedicada a la monitorització dels serveis públics. Entre els estudis més destacats hi ha les enquestes anuals sobre satisfacció ciutadana en relació amb els serveis públics municipals, l'última edició dels quals s'ha presentat avui. En aquest context, Francisco Caamaño, exministre de Justícia i president d'OSUR, ha anunciat la incorporació de la garantia i la universalitat de la prestació dels serveis públics en situacions de vulnerabilitat dels usuaris en aquesta nova edició de l'estudi, titulat “Estudi de indicadors sobre el tractament per part dels operadors en el subministrament daigua a les llars en situació de vulnerabilitat”.





Aquest estudi ha reconegut Agbar, i en concret, Aigües de Barcelona , empresa del grup, com la companyia que destaca a l'estudi amb més cobertura social d'usuaris en situació de vulnerabilitat, aconseguint cobrir fins a un 3.67% de la ciutadania [quan la mitjana de la resta d'operadors és del 0,8%], establint-la com una referència a la garantia del dret a l'aigua dels usuaris en situació de vulnerabilitat.





Ángel Simón: "A Agbar sempre situem les persones al centre"





El president d'Agbar, Ángel Simón ha recordat que "sempre situem les persones al centre de la nostra activitat"





Ángel Simón, president d'Agbar , ha agraït el reconeixement destacant: “A Agbar situem des de sempre les persones al centre de la nostra activitat, i en especial, les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, i considerem fonamental i positiu constatar que les eines que hem creat per donar-los cobertura funcionen”.





Per part seva, Felipe Campos, conseller delegat d'Aigües de Barcelona, ha explicat l'estratègia d' acció social de la companyia per “garantir l'accessibilitat universal, reduir les situacions de vulnerabilitat, generar oportunitats educatives i fomentar l'ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat ”. Vinculat amb aquest darrer punt, ha destacat el programa ONA , liderat des de Creu Roja , i el pilot del qual, implantat a Barcelona, va aconseguir que el 55% dels participants que van finalitzar el programa aconseguissin un contracte laboral.









UN ESTUDI QUE ANALITZA LA VULNERABILITAT EN 34 CIUTATS





L'estudi sobre vulnerabilitat, realitzat entre OSUR i Càritas , s'ha realitzat a 34 ciutats de l'estat espanyol, incloent les 30 més poblades. L'estudi ha conclòs que durant els darrers dos anys no s'ha produït cap tall per impagament i destaca l'augment heterogeni de peticions de bonificació total o parcial dels rebuts de l'aigua durant la pandèmia, segons com cada operador tingués aplicades aquestes mesures.





Així mateix, OSUR ha informat que també incorpora als seus estudis la qualitat laboral i l' equitat de gènere a les empreses que presten els serveis, i que avança en aquests àmbits en col·laboració amb UGT i d'uns indicadors de qualitat laboral dirigits per Valeriano Gómez , ex Ministre de Treball.





A l'acte també hi han participat Natalia Peiro, Secretària General de Càritas, entitat coautora de l'estudi, que ha ressaltat la importància de comptar amb indicadors per reconèixer la vulnerabilitat; Antoni Bruel, Coordinador Nacional de Creu Roja, que ha exposat la seva visió transversal respecte a la vulnerabilitat i ha destacat que la referència per a Creu Roja són els drets humans, també pel que fa a l'aigua, i José María Álvarez, Secretari General de UGT, que ha manifestat l'objectiu d'UGT de crear les condicions laborals perquè les situacions de vulnerabilitat siguin excepcionals, i que les empreses de serveis públics siguin exemplars en aquest sentit, valorant Aigües de Barcelona com un clar exemple de com els valors i la inclusió no estan renyits amb els beneficis empresarials , establint el camí que han de seguir les empreses del futur, en base als compromisos amb l'acció social, amb la innovació o amb el desenvolupament sostenible.