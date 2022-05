I tornarà amb força, el SIL. Els responsables del saló han confirmat la presència de 650 empreses del sector, arribades d'arreu del món. Així, entre avui i dijous seran al SIL professionals de Dinamarca, els Estats Units, Portugal, Itàlia i els Emirats Àrabs Units, entre altres. Els organitzadors també calculen que se superaran els 12.000 assistents.





Pere Navarro, durant la presentació del 22è SIL. Foto: Europa Press





"La logística és un sector crucial a les nostres vides al qual la societat mai no havia prestat massa atenció. Però la pandèmia ha posat en valor la seva funció i tot el que ens aporta en el nostre dia a dia", va assegurar Pere Navarro, delegat especial del govern espanyol al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, durant la presentació del SIL.





En la mateixa línia es va manifestar la directora general del Consorci, Blanca Sorigué, que va destacar el potencial de la convenció com "un espai ideal per al networking". La mandatària va afegir que en el Congress vinculat al SIL hi haurà "més de 300 speakers d'importants empreses nacionals i internacionals que ens ajudaran a abordar la situació del sector".





La inauguració oficial d'aquesta 22a edició del saló es farà a les cinc d'aquesta tarda, i estarà presidida per la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.





IMPULS A LA INNOVACIÓ I LES 'START-UPS'





El SIL, segons Navarro, ha de ser "una gran oportunitat per a les empreses per presentar les seves últimes novetats". En aquest sentit, Navarro va anunciar la presentació de més d'un centenar d'innovacions en el sector.





De la mateixa manera, està confirmada la participació de 150 start-ups, 10 de les quals han estat seleccionades per l'Start-Up Innovation Hub per optar a un premi a la seva feina. Aquest guardó es lliurarà durant la Nit de la Logística, en un sopar que se celebrarà al Museu Marítim de Barcelona, i que servirà per posar punt final al 22è SIL. Durant la Nit de la Logística també es lliuraran altres premis del SIL, a la innovació i al projecte més sostenible, entre altres.





EXTREMADURA, CONVIDADA





Un parte del programa del SIL 2022 / https://www.silbcn.com/es/congreso/sesiones.html



Com és habitual, el saló tindrà una comunitat autònoma com a convidada. En aquesta edició de represa, la regió escollida és Extremadura. Durant els tres dies del saló, empreses extremenyes tindran l'ocasió de mostrar tota la seva oferta i potencial logístic global. Està previst que el president d'aquesta comunitat, Guillermo Fernández Vara, visiti el SIL demà a les 11 del matí.