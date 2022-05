Erika Casajona Adjunta el delegat de la Generalitat davant la UE/@PdeCAT





Vox ha presentat una moció al Parlament on sol·licita el cessament d' Erika Casajoana com a número dos i adjunta al delegat de la Generalitat davant la UE. Denuncien que es va saltar la Llei d'Incompatibilitats de la Generalitat, en compaginar durant més de set mesos el càrrec a l'Administració pública catalana amb el lloc de presidenta de CATGlobal ASBL , l'associació sense afany de lucre belga que dóna cobertura legal i financera a la activitat del Consell per la República de Carles Puigdemont .





Per al president Vox Catalunya, Ignacio Garrica , “Erika Casajoana ha incomplert el règim de dedicació exclusiva que li ve donat per la seva condició de delegada del Govern de la Generalitat, en haver compatibilitzat el càrrec indicat amb el de presidenta de CATGlobal ASBL entre el 23 d'agost de 2021 i el 7 d'abril de 2022 ”.





Com recorda Vox en la seva iniciativa parlamentària, la incompatibilitat continuada suposa un "supòsit d'infracció greu , el qual de conformitat amb l'art. 18.2 se sanciona amb la destitució immediata de l'alt càrrec infractor per l'òrgan competent ", segons recull la Llei 13 /2005, sobre incompatibilitats dels alts càrrecs de lAdministració catalana .









Article 18 de la Llei 13/2005 sobre incompatibilitats dels alts càrrecs de l'Administració









A la consellera d'Exteriors, Victoria Alsina, fins ara res l'ha esquitxat des del perfil d'independent. Però la iniciativa parlamentària de Vox posa el focus sobre la seva figura i si Victoria Alsina no demana a Erika Casajoana explicacions o que compleixi la normativa de transparència o no li aplica cap sanció, podria incórrer en un delicte de prevaricació.





Definició de prevaricació segons el codi Penal





LLEI SOBRE EL RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS A LA GENERALITAT