Platja, durant la seva intervenció. Foto: Europa Press





El Govern ha aprovat aquest dilluns un decret llei que fixa explícitament la "inaplicació" de percentatges en l'ús de llengües a l'ensenyament com a resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de classes en castellà.





Ho ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa després que l'Executiu català s'hagi reunit de manera extraordinària per aprovar aquest decret el dia abans que finalitzi el termini del TSJC per aplicar la sentència.







El decret també atribueix a la Conselleria d'Educació la potestat de validar i assumir "la responsabilitat sobre la legalitat" dels projectes lingüístics dels centres educatius per protegir les escoles i els docents.





"El decret llei que anunciem té com a objectiu protegir els centres i les direccions de les ingerències dels tribunals ", ha assegurat Plaja, que ha incidit també la intenció del govern liderat per Pere Aragonès de " protegir el model d'escola catalana , rebutjant els percentatges i garantint el català com a llengua vehicular ”. De la mateixa manera, Plaja ha apuntat que “serà el Departament ( Ensenyament ) qui validarà que tots els projectes educatius s'ajusten a la legalitat ia la realitat sociolingüística de cada centre ”.





La portaveu també ha destacat que amb aquesta mesura " es garanteix el dret i el deure del coneixement de les llengües oficials " i ha afirmat que "demà els centres tindran instruccions clares i cobertura jurídica".