Aquest dijous tindrà lloc una reunió de la Comissió Mixta entre l' Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, després que la darrera se celebrés el 21 de juny del 2021, fa aproximadament un any. Presidiran la reunió l'alcaldessa, Ada Colau, i la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà.





Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya es veuran les cares un any després./@EP









La trobada se celebrarà a la seu de l'Ajuntament i abordarà temes com la proposta de Colau de limitar l'arribada de creuers a la ciutat, els fons europeus, la cooperació en polítiques d'igualtat i qüestions relacionades amb la mobilitat i el transport públic, seguretat i la salut, entre d'altres, segons han detallat fonts municipals.







A la reunió de l'any passat es van assolir acords com millorar el protocol de desnonaments de famílies vulnerables , tema que torna a estar d'actualitat després del suïcidi del veí de Bon Pastor. També es va acordar treballar en la planificació i la coordinació dels fons europeus, fomentar l'ocupació, millorar la col·laboració entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, així com crear una taula mixta per abordar la problemàtica de la salut mental.