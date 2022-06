Tall de les línies R2 i R11 de Renfe | @ep

Adif ha anunciat que la circulació de les línies R2 i R11 de Renfe estarà afectada durant els dies 11 i 12 de juny a causa de les noves operacions que està executant Adif per a la construcció del futur traçat de la línia d'amplada convencional Barcelona-Granollers- Girona al sector de Sant Andreu.

S'interromprà la circulació entre Montcada i Reixac i Clot-Aragó des del dissabte 11 a les 00.30 hores fins al diumenge 12 a les 5 hores, i hi haurà circulació per via única en el mateix trajecte des de la matinada del dissabte al diumenge fins a les 5 hores. del dilluns dia 13, informa Adif en un comunicat aquest dissabte.

Renfe ha dissenyat un pla alternatiu per facilitar la mobilitat dels viatgers: a la R2, els trens finalitzaran el recorregut a Montcada i Reixac i els usuaris hauran de caminar fins a l'estació Montcada i Reixac-Manresa, on podran continuar el recorregut amb trens de les línies R4, R7 o R12 , i els trens amb origen o destinació a l'aeroport faran el recorregut fins a Barcelona-Estació de França.

Dissabte, els viatgers de la R11 també hauran d'arribar a l'estació de Montcada i Reixac-Manresa, on podran anar a Barcelona amb R4, R7 o R12 , entre Granolers-Centre i Montacad-Reixac els trens pararan a totes les estacions , i diumenge hi haurà servei habitual a tot el tren Barcelona-Portbou.

El nou traçat començarà a Barcelona al Nus de la Trinitat i passarà per la futura estació de Sant Andreu fins a arribar a la Sagrera (on encara no hi haurà parada): la línia tindrà quatre vies i des de la Sagrera se li donarà continuïtat amb un túnel fins a enllaçar amb El Clot.