Un 35% dels catalans tenen problemes per dormir a causa de la crisi | @ep

Dormir poc pot provocar cansament i irritabilitat durant el dia, però no té conseqüències severes per a la salut. Tot i així, si això es converteix en recurrent pot causar nombrosos problemes en el cos si es manté en el temps.

Dormir malament pot debilitar el sistema immunològic, fent-lo més susceptible als virus, augmentar el risc de lesions durant els entrenaments intensos i pot alterar les hormones que regulen la gana. Els experts consideren que 7 hores de descans nocturn és el mínim saludable per als adults, en els més nois el somni ha de perllongar-se per almenys 8 a 10 hores per ser reparador.

1 - Es comenten més errors



Un dels símptomes més coneguts de la manca de son és la disminució dels temps dacció i reacció. Per això, manejar una interlocutòria mentre s'està somnolent pot afectar la capacitat de reflexos tant com estar embriac. A nivell cel·lular, els cicles circadians coordinen complexos mecanismes d'encendre i apagar gens i estructures que regulen individualment i en conjunt, les funcions de cada cèl·lula de l'organisme. Com a resultat, un bon descans equilibra el funcionament mental, emocional i fisiològic de cada persona.

“Durant el somni, el cervell elimina toxines potencialment perjudicials per a l'envelliment, per la qual cosa, quan parlem de persones en edat adulta, és determinant la diferència entre dormir poc i arribar a la quantitat adequada, que és entre 7 i 8 hores de son”, va assenyalar el doctor Eduardo Borsini, pneumonòleg de la Unitat de Somni de l'Hospital Britànic de Buenos Aires.

2 - El mal somni afecta la memòria

Els estudis mostren que la privació del somni de qualitat pot tenir un impacte substancial a la nostra capacitat per memoritzar i aprendre. Quan dormim, el cervell fa servir aquest temps per assimilar la informació que ha après durant el dia.

Hi ha diferències substancials entre dormir i descansar, ja que un no implica l'altre. “Dormir és un procés pel qual el nostre cos recupera energia, s'eliminen deixalles que es van acumular durant el dia. Es regulen hormones, es reforcen les defenses i, a més, es consolida la memòria”, va afirmar en diàleg amb Infobae la doctora Agustina Furnari (MN 163.237), membre de la Unitat de Medicina del Son de Fleni.

“La idea col·lectiva que els moments que passàvem dormint eren una pèrdua de temps, és actualment obsoleta. Les investigacions recents demostren que mentre estem tranquil·lament dormint, el nostre cervell està summament ocupat processant la informació obtinguda al llarg del dia”, va explicar la pneumonòloga Mirta Castro, especialista en somni i membre del Comitè Somni, Oxigenoteràpia i Assistència Ventilatòria de l'Associació Argentina de Medicina Respiratòria.

Quan dormim els espanyols? | Fitbit

3 - Augment de pes

La manca de son sovint pot resultar en un increment de pes substancial. Diferents estudis científics suggereixen que els que dormen menys de 6 hores al dia tenen al voltant d'un 30% més de probabilitats de patir obesitat.

Recentment, científics de la Clínica Maig dels Estats Units van explicar en un estudi que les persones amb el cicle de son irregular durant dues setmanes van presentar augment de pes i un increment de l'11% al greix visceral: “Normalment, el greix es diposita preferentment per via subcutània o sota la pell —va indicar Virend Somers, un dels investigadors—. Tot i això, el somni inadequat sembla redirigir el greix al compartiment visceral més perillós”.

"En l'estil de vida modern de vegades es descuida el descans com a part important de la salut, i avui sabem que la falta crònica de son predisposa a l'obesitat, la diabetis tipus 2, la hipertensió i la malaltia cardiovascular", va precisar a Infobae l'especialista en Nutrició i Diabetis Marianela Aguirre Ackermann.

La metgessa va assenyalar que “la recomanació és dormir almenys set hores. Dormir bé, en qualitat i quantitat d'hores, és crític per a la salut: impacta la memòria, la concentració, els nivells d'energia i el rendiment físic. Fins i tot, el sistema immunològic funciona de manera més eficient quan es dorm bé”.

4 - Es redueix el desig sexual

El mal descans nocturn i la manca de son també es relacionen amb una reducció significativa del desig sexual. Això és perquè la manca d'energia, el son i l'augment de la irritabilitat són factors que disminueixen la libido i la recerca de plaer.

Una investigació anglesa publicada a The Journal of Sexual Medicine basada en exàmens clínics i entrevistes va afirmar que dormir poques hores disminueix l'excitació sexual. A partir d'una anàlisi exhaustiva del genitosensorial de la zona del clítoris i la vagina els investigadors van trobar evidència de la funció sensorial reduïda.

La privació de son i el seu impacte a l'hora del sexe afecta igual homes que dones: “Els nivells baixos de testosterona s'associen amb una reducció de benestar i vigor, que també pot passar com a conseqüència de la pèrdua de son”, segons els investigadors Escola de Salut Pública de la Universitat de Michigan en el seu estudi publicat a Pubmed ( US National Library of Medicine National Institutes of Health ).

5 - Augment dels símptomes d'ansietat

Segons la Fundació del Somni dels Estats Units , el somni restaura les funcions de l'organisme i millora els nivells d'energia, per la qual cosa despertar-se ben descansat genera un impacte positiu a l'estat d'ànim d'una persona. Per contra, els que no dormen prou corren un risc més gran d'experimentar angoixa mental.

La manca crònica de son pot provocar ansietat, depressió i irritabilitat. Tot i això, desenvolupar una rutina de son consistent sovint resol aquests símptomes, subratllen els experts de la fundació nord-americana.

Si bé no se sap si tots dos estan intrínsecament vinculats, la privació del son i la depressió sovint passen juntes. Pot ser que el son exasperi els problemes de les persones amb depressió, o que la reducció del son provoqui símptomes similars. De totes maneres, la depressió i l'ansietat són més comunes en els que dormen sis hores o menys al dia.

Malauradament, la quantitat de persones que dormen les vuit hores diàries recomanades està disminuint i s'estima que al voltant del 30-40% de la població no dorm prou.