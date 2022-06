Arxiu - Seu de Banc Sabadell a Barcelona/@EP

La decisió de l' entitat es produeix després que l' entitat hagi dut a terme dues ERO que han afectat 3.400 persones l' any i mig .

Al llarg de la crisi financera del Sabadell, va constituir una companyia al costat de la consultora per externalitzar les gestions auxiliars per donar suport a la xarxa comercial i d'atenció telefònica ia principis de maig, es va plantejar oferir una nova externalització a BSOS per dotar-la de recursos humans reincorporant la plantilla als empleats d'aquesta franquícia compartida (gairebé 250 persones). Però finalment ha decidit aturar qualsevol transferència de personal.

UN CLIMA LABORAL A PUNT D'ESTALLAR



I ho fa perquè els treballadors estan cremats després de l'augment de la càrrega de treball després dels acomiadaments massius i els sous continguts. I per això s'asseurà amb els sindicats per analitzar i intentar negociar mesures per millorar el clima laboral.

Entre les peticions dels empleats hi ha noves contractacions i compensacions salarials per l'escalada de l'IPC. L'augment de la inflació pot posar en dificultats la caiguda dels costos previstos.

El grup català va pactar a finals del 2020 un ERO per a 1.800 empleats després de trencar les negociacions de fusió amb BBVA. Després d'aquesta retallada de personal, la tardor passada va acordar un nou ERO per a 1.600 persones més i amb això poder complir amb els seus objectius de rendibilitat per seguir en solitari.

El canvi de tendència de l'euríbor permet al banc ser optimista i ha donat pistes que possiblement podria assolir els objectius del pla a tres anys abans d'hora. Per això, ha descartat, entre d'altres, la desinversió de la seva franquícia al Regne Unit.