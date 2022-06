La UGT celebra l'acord assolit ahir per la Presidència del Consell i els negociadors del Parlament Europeu sobre el projecte de Directiva relatiu als salaris mínims adequats en els països de la Unió Europea.

L'acord es va signar ahir. Foto: UGT

En un comunicat, el sindicat diu que tot i que l'acord no recull totes les seves reivindicacions, significa "un considerable pas endavant en la protecció de salaris dignes per als treballadors i treballadores als estats membres, la reducció de desigualtats salarials i l'enfortiment de la negociació col·lectiva a nivell nacional".

De la mateixa manera, la UGT aplaudeix "que els estats membres estiguin obligats a protegir el dret a la negociació col·lectiva" i destaca que aquest projecte de Directiva estableix "procediments per a l'adequació dels salaris mínims legals, promou la negociació col·lectiva sobre la fixació de salaris i garanteix la protecció del salari mínim per als treballadors que hi tenen dret".

El sindicat també apunta que l'acord provisional aprovat contempla ampliar la cobertura de la negociació col·lectiva, reforçant el paper dels interlocutors sociales. Igualment, si la taxa de cobertura de la negociació col·lectiva fos inferior a un 80% dels estats membres, UGT considera que caldria "establir un pla d'acció, amb un calendari clar i mesures concretes per reforçar-la".