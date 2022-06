Stuani, jugador del Girona CF | GIRONA CF

El Girona va disputar aquest dissabte l'anada de la final dels Playoffs d'ascens a la Lliga Santander a Montilivi . Els de Míchel es van enfrontar al Tenerife però van ser incapaç d'aconseguir una victòria per anar més tranquils a la tornada a l'estadi Heliodoro Rodríguez López. Empat a zero entre els dos equips que deixa l'eliminatòria totalment oberta per al partit a l'illa canària.

El Girona estarà obligat a marcar i sobretot a assolir la victòria, per pujar. No hi ha més. Va jugar més. Va jugar millor que el rival. Va dominar la possessió, a estones gairebé sense generar perill, però per moments trepitjant àrea i fins i tot gaudint d'alguna bona ocasió per perforar la porteria de Juan Soriano , salvador al tram final aturant un xut de falta d' Aleix García .

Però el monopoli del partit no va servir al conjunt català per emportar-se el gat a l'aigua. Davant més de 11.300 ànimes, la millor entrada a Montilivi des d'abans de la pandèmia, es van col·leccionar més arguments que davant de l' Eibar , dies enrere, per celebrar alguna cosa més que un empat. Però no hi va haver cap manera.



Els canvis de Míchel , tres de cop amb dibuix inclòs, tampoc no van fructificar. Ni la titularitat de Cristhian Stuani , anul·lat pels centrals i qui va passar desapercebut. Els minuts van passar i no van caure els gols. Semblava impossible. En una setmana, el desenllaç. I ja sap el Girona que ha d?afinar la punteria. Si no, no hi haurà ascens.