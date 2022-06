Des de l'inici del servei s'ha restablert la circulació ferroviària per una via al tram Tarragona - Cambrils/Reus. L’altra via romandrà inoperativa mentre els tènics de Renfe duen a terme les tasques necessàries per retirar el Regional que va resultar envestit per una locomotora de mercaderies aliena a Renfe ahir a la nit.

Usuaris del tren després de l'accident. Foto: Twitter (Jordi Jon Pardo)

Els primers trens del matí en les línies de la zona s'han vist afectats i han patit modificacions en el seu servei per la rotació de material i personal que es va veure afectada ahir a la nit.

Els usuaris poden trobar la informació sobre horaris i serveis a través de la megafonia de les estacions i trens, així com als telèfons d'informació 900 41 00 41 i 912 320 320, a través de les xarxes socials, a l’app de Rodalies i al web de Rodalies.

XOC ENTRE TREN I LOCOMOTORA

L'accident es va produir quan faltaven 10 minuts per a les 10 de la nit d'ahir. Una locomotora de mercaderies d’una empresa aliena a Renfe va envestir un tren Regional que feia el recorregut entre Barcelona i Tortosa a la sortida de Vila-seca per causes que s’estan investigant.



A conseqüència d’aquest accident, el balanç comunicat pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha estat de 29 persones ateses, sense que cap d’elles es trobés en estat crític. D’aquestes, 22 van necessitar trasllat sanitari, 5 greus als hospitals de Santa Tecla i Joan XXIII i 17 lleus a centres de Salou, Cambrils i Vila-seca.



En el moment que es va tenir coneixement dels fets, Renfe va posar en marxa tots els recursos disponibles per atendre els viatgers afectats i es van avisar els serveis d’ajuda externa. S’ha obert una investigació per a determinar les causes que han provocat aquest accident.