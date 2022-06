Reunió de la Mesa del Parlament amb el lletrat major, Miquel Palomares. - EUROPA PRESS

La proposta del Parlament per introduir excedències voluntàries incentivades preveu que els funcionaris de més de 60 anys que s'hi acullin puguin cobrar la pensió de jubilació "de conformitat amb l'import màxim que determini" la normativa de la seguretat social, sense cap reducció addicional .

Així consta a la proposta per incloure aquesta mesura a l'Estatut de règim i govern interior del Parlament (Ergi) aprovada per la Mesa aquest dimarts que haurà de ser ratificada per la Comissió d'Afers Institucionals.

Les cotitzacions del funcionari corresponents a la jornada laboral les assumirà el Parlament, i només podran acollir-se a aquesta mesura els treballadors més grans de 60 anys als quals els faltin cinc anys per jubilar-se i que en faci 15 que prestin serveis a la Cambra catalana.

Pel que fa a la reducció de jornada incentivada --una altra de les mesures que la Mesa ha acordat introduir--, l'acord planteja tres modalitats diferents per a funcionaris des dels 60 anys, amb 15 anys de servei i als quals en faltin cinc per jubilar-se.

En primer lloc, se'ls ofereix "una reducció progressiva de la jornada laboral" , en funció de quant els quedi per jubilar-se: la podran reduir en una sisena part quan els faltin cinc anys, mentre que en l'últim any la podran reduir fins a un 50% , en tots dos casos cobrant el sou íntegre.

Una altra modalitat permet reduir-se la jornada en un 50% des del principi i durant tot el període abans de la jubilació, cobrant entre un 80% i un 100% del salari --el percentatge varia en funció del temps que falti per a la jubilació-- .

La tercera modalitat permet reduir-se la jornada laboral en un terç durant tot el període en què gaudisca de la mesura, cobrant un 95% de la retribució.

Tant les condicions de les reduccions de jornada com les excedències incentivades es determinaran "per l'acord de condicions de treball del Personal del Parlament".

En paral·lel, la Mesa ha aprovat aquest dimarts ampliar el període de negociació sobre les 'llicències per edat' amb el Consell de Personal del Parlament fins a l'11 de juliol, per determinar en quina situació queden les persones que les tenien concedides abans que la Cambra catalana acordés eliminar-les.