La solució al problema ha arribat de forma gairebé immediata. Si aquesta setmana el Club Futbol Sala Eixample de Barcelona clamava perquè el seu equip femení, de Segona Divisió, no tenia pista coberta per entrenar, la situació ha canviat. Pep Antoni Roig, coordinador dels sèniors de l'entitat, qui havia fet un fil a Twitter queixant-se de les condicions que tenien, ha explicat que podran fer les seves sessions de preparació al pavelló de l'INEFC Barcelona.

Un partit del CFSE. Foto: Instagram (@bojito_fs)

Roig ha repetit l'estratègia comunicativa; de nou amb una sèrie de tuits, citant David Escudé, explica que "fer soroll ha servit d'alguna cosa". Tot i això, critica la manca de solucions per part de l'Ajuntament de la ciutat. "Seria bonic poder dir que ha estat gràcies a la regidoria d'Esports, però no és així" i apunta que "tenir un Ajuntament passiu és fotut, però tenir una Generalitat activa és un bon consol, si més no".

El coordinador assegura que d'ençà de la publicació del fil, que va generar un gran impacte a la xarxa social i als mitjans, li van arribar "moltes mostres de suport", però a banda d'això va rebre dues propostes en ferm: la del pavelló de la Universitat Politècnica de Catalunya i la de l'Olympic Floresta, de Sant Cugat. Roig "agraeix el gest" dels gestors d'ambdues instal·lacions, però explica que les instal·lacions triades, finalment, són les que hi ha a la muntanya de Montjuïc.

AGRAÏMENTS A ESQUERRA

Com a portaveu del club en aquesta aventura, Roig agraeix públicament la implicació d'Esquerra Republicana en aquests dies, personalitzant-ho en les figures d'Elisenda Alamany i el conseller del Districte de l'Eixample, Biel Figueras.

De fet, un dels regidors de la formació republicana, Carlos Escuredo, se suma a les crítiques al govern d'Ada Colau a Twitter, assegurant que "quan en política no t’avances, no planifiques i, sobretot, no poses solucions i recursos el dia a dia se’t menja. A la Barcelona esportiva fa massa temps que li manca proximitat per donar solucions a la ingent tasca de promoció esportiva que fan clubs i entitats".

FETS I NO PARAULES

Roig acaba el seu fil reflexionant i dient que "si els polítics diuen creure i 'fomentar' l'esport femení, des de totes les institucions i des de la ciutadania cal predicar amb l'exemple. Hi ha qui només ho fa amb paraules, però per sort hi ha qui ho intenta fer amb fets" i apunta que "aquí acaba aquesta primera part de la història. Que acabi amb final feliç la segona part depèn d'entrenar molt, de pencar fort, de no rendir-se mai i de que la piloteta entri".

Amb la tranquil·litat de saber que no hi hauria d'haver cap imprevist la temporada 2022-23 (si més no, des d'aquest punt de vista), el club pot treballar ja i centrar-se en el que és la seva activitat i la seva raó de ser: l'esport.