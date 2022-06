El presidente del PP andaluz y candidato a revalidar la Presidencia de la Junta, Juanma Moren, llega con su mujer a la sede del PP para seguir el resultados de las votaciones a 19 de junio del 2022 en Sevilla (Andalucía, España) Firma: Eduardo Briones / Europa Press

El Partit Popular guanyaria les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge 19 de juny a Andalusia amb majoria absoluta i entre 58 i 61 diputats i el PSOE aconseguiria el pitjor resultat històric amb entre 26 i 30 escons, segons un sondeig electoral de GAD3 per a RTVE i la FORTA .

D'acord amb aquesta enquesta, Vox seria la tercera força política amb entre 13 i 15 diputats, seguida de la coalició Per Andalusia --que integra IU i Podem amb altres forces d'esquerra-- amb entre quatre i cinc escons i Adelante Andalucía, formació liderada per Teresa Rodríguez, amb tres escons, mentre que Ciutadans (Cs) es quedaria fora del Parlament andalús amb el 2,4% dels vots.

El PP aconseguiria més del doble d'escons i de suport a les urnes de l'assolit en els comicis del 2018 (58-61 enfront del 26 i 44,4% enfront del 20,8%) i trencaria tots els sostres històrics del partit a Andalusia , que només va guanyar eleccions autonòmiques el 2012 amb Javier Arenas al capdavant amb 50 escons, encara que no va aconseguir assolir el govern pel pacte de PSOE i IU.

El PSOE empitjoraria el resultat de Susana Díaz el 2018, quan va aconseguir 33 diputats (el sondeig li augura entre 26 i 30) i un percentatge de suport del 28% (l'enquesta li assigna el 22,9%), i obtindria les pitjors dades de la història autonòmica.

D'acord amb el sondeig, Vox milloraria en un 2,6% el suport en vots respecte a fa tres anys i mig (de l'11 al 13,6%), fet que li permetria augmentar la representació de 12 a 13-15.

Les forces a l'esquerra del PSOE, Per Andalusia i Adelante Andalucía, es quedarien segons GAD3 lluny dels 17 escons que van aconseguir conjuntament el 2018 i obtindrien per separat la meitat, entre 7 i 8, després de deixar-se 2,9 punts de suport a les urnes.

El retrocés electoral més gran el patiria Cs, que amb el 2,4% dels sufragis que li assigna l'enquesta es queda fora del Parlament andalús, on va aconseguir 21 diputats fa tres anys i mig per convertir-se en soci de govern del PP després d'aconseguir un suport del 18,3%. L'enquesta de GAD3 no assigna representació parlamentària a la formació 'Jaén Mereix Més'.