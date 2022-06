Dormir

Passen els anys i se segueix estudiant el cervell humà ja que, ara com ara, és el gran enigma de la ciència. De fet, el seu funcionament és un dels objectius dels estudis que es fan ja no només per saber quines regions cerebrals dominen determinats actes sinó que també s'intenta avançar-se a l'aparició de malalties com l' Alzheimer .

En els darrers anys, diversos estudis han centrat els seus interessos en l' adquisició i el domini del llenguatge i, en concret, de com funciona un cervell bilingüe, capaç de manejar-se amb la mateixa efectivitat en dos idiomes diferents.

De fet, ja van descobrir que el cervell de les persones que parlen dos idiomes no és el mateix que el d'aquelles que només parlen un llenguatge. No és el mateix a nivell fisiològic ni funcional. Quan s'aprenen diferents idiomes, el cervell experimenta canvis estructurals en algunes regions per poder seleccionar una llengua o una altra.

Deirdre Leigh Barrett, professora de psicologia a la Facultat de Medicina de Harvard i autora de The Committee of Sleep va declarar en una entrevista amb The Havard Gazette que “Hi ha hagut molt pocs estudis sobre bilingüisme i multilingüisme i com afecten els somnis. Aquests són estudis petits, però certament troben que les persones que parlen qualsevol segon idioma, fins i tot sense un bon domini, almenys ocasionalment somien el segon idioma. Un estudi va preguntar als subjectes què pensaven que marcava la diferència, i van dir que estava determinat per les persones o l'entorn amb què se somiava”, va sostenir en una entrevista amb The Harvard Gazette, Deirdre Leigh Barrett,

I va continuar: “Si pensessis en la teva família al teu país d'origen, probablement seria en aquest idioma, independentment que ara sigui la teva llengua dominant. I si somiaves amb persones que havies conegut de jove i que vivien en un altre entorn on es parlava una llengua diferent, ho faries en aquesta llengua. La combinació del lloc on es desenvolupava el somni, la llengua associada a ell i les persones que apareixien en el son és el que, segons ells, ho determinava”.

Tot i així, l'especialista ha escoltat a altres dir que si estiguessin somiant amb temes emocionals importants, somiarien en el seu idioma original, i si estiguessin somiant amb coses pràctiques, abstractes o relacionades amb la feina, somiarien en el seu idioma més nou. “Vaig escoltar una cosa diferent de la persona més multilingüe amb què he parlat. Era un economista suec d?alt nivell i va dir que parlava amb fluïdesa uns 15 idiomes. Va dir que va somiar en qualsevol idioma que estava parlant aquell dia, encara que els somnis eren sobre la seva família d'origen a Suècia ”, va explicar.

Però hi ha alguna cosa que Barrett mai no ha vist esmentat en cap dels estudis publicats sobre això, i és que hi ha algunes persones que diuen que mai no són conscients del llenguatge en els somnis, que no somien en cap idioma en particular. “M'identifico molt amb això. La major part del temps, no escolto llenguatge en els meus somnis. Només vaig somiar poques vegades en un idioma que no sigui anglès, cosa que concorda amb les troballes d'alguns estudis que diuen que el seu grau de competència en un segon idioma determina la freqüència amb què somniarà. Vaig estudiar francès a l'escola, però no sóc un parlant competent. He somiat en francès almenys dues vegades” , va remarcar l'experta.

Les persones que no dominen un idioma estranger de vegades diuen que han somiat una o més vegades en el segon idioma rudimentari, i en el somni creien que eren molt competents en aquest idioma. Quan la gent en parla, sol preguntar-se: “Per què podem ser molt més fluids en els nostres somnis?”. Els psicòlegs dels somnis, especialment els neurocientífics, diuen que és probable que sigui perquè l'àrea prefrontal responsable dels controls de la realitat està tancada. És possible que siguin més competents en el son, però també és possible que se sentin més competents en el son perquè no s'estan jutjant a si mateixos com de costum.

“Crec que és millor pensar en els somnis com pensar en un estat biològic diferent on les àrees associades amb la visualització i l'emoció estan més actives que la intuïció habitual, i és per això que som menys verbals i menys lògics quan somiem. Hi ha algunes teories que diuen que els somnis hi són per a la consolidació de la memòria, per a la simulació d'amenaces i per al compliment dels desitjos. I sí, serveixen per a tot això i un milió de coses més, com el nostre pensament despert”, va acabar Barrett.