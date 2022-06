El delegat del Govern a Lleida demana prudència davant de "moments de màxima gravetat" | @ep

El cap d'intervenció de Bombers de la Generalitat, Miquel López, ha explicat que els efectius treballen aquest diumenge i per cinquè dia consecutiu a l'incendi d' Artesa de Segre , la "prioritat u" del cos, a qui destinen la majoria de recursos.

En declaracions als periodistes, ha situat entre els objectius dels efectius estabilitzar la cua del flanc dret i del flanc oest; aquest últim és "llarg" i és lluny, diu, d'estar estabilitzat.

Si bé ha avisat que les tasques d'extinció són llargues, considera que el "punt positiu d'aquest diumenge és la meteorologia a favor nostre", sense previsió d'increments en la temperatura i amb més humitat en les properes hores, condicions que haurien de facilitar tasques d'extinció.

PRUDÈNCIA DAVANT "MOMENTS DE MÀXIMA GRAVETAT"



Per part seva, el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha detallat que aquest diumenge treballen un total de 15 efectius aeris en aquest foc: 13 amb aigua, un de control i un altre de salvament i rescat.

Ha insistit en la importància de la responsabilitat col·lectiva: “Són moments de gravetat extrema i per tenir la màxima responsabilitat, per tant, cap actuació irresponsable per part de la ciutadania”.