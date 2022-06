Les temperatures van superar els 40ºC en molts indrets d'Espanya / Europa Press

A mesura que les temperatures comencen a descendir i a ser més normals per l'època primaveral, és moment girar la vista i analitzar l'onada de calor viscuda durant l'última setmana. Aquesta darrera va durar aproximadament set o vuit dies, des de l'11 o 12 de juny -l'Agència Estatal de Meteorología (AEMET) ha d'acabar de confirmar exactament la data d'inici- fins al dia 18.

No van ser pocs els rècords que va polvoritzar aquesta onada de calor: fins a 14 es van arribar a superar, algun des de fa casi un segle. Aquest és el cas de la temperatura enregistrada en el barri d'Igueldo, a San Sebastià (Guipúscoa), que va arribar als 39,7 ºC. Aquesta és la temperatura més alta que s'ha viscut en aquest indret, com a mínim des de 1928, any en que es van començar a recollir les dades.

El mateix dia també va ser especialment calorós al municipi d'Hondarribia (San Sebastià), on es va arribar als 42,2 ºC, un rècord de màxima en juny que no se superava des de feia més de 60 anys, més exactament des del 1956.

La resta de rècords en hores diürnes han tingut lloc a Àlaba, Albacete, Conca, Granada, Lleó, Madrid, Santander, Biscaia, Navarra i València.

Pel que fa a les hores nocturnes també hi va haver diverses fites que es van superar. Per exemple, la nit del divendres 17 va ser la més calorosa de la historia al juny en sis observatoris: als aeroports de Granada (24,6ºC), Pamplona (22,4ºC), Santander (21,0ºC), Bilbao (20,5ºC) i Vitoria (19,3ºC) i al municipi de Ponferrada (22,1ºC).

Cal esmentar que aquesta onada va superar qualsevol de les expectatives: tant d'espai temporal com de xifres. Primerament, s'ha de tenir present que aquestes onades no estan vinculades a la primavera, sinó a l'estiu. I darrerament, l'AEMET preveia que les temperatures estiguessin entre 5 i 10 ºC pel damunt per sobre del que es considera normal... però la realitat és que es va situar entre els 10 i els 15ºC per sobre.