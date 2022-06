Instagram de Barcelona a Comú

Les eleccions d' Andalusia han passat com un huracà per totes les formacions d'esquerra, i els comuns d'Ada Colau han decidit treure ferro amb un curiós sorteig, on els participants podran optar a guanyar un vibrador vegà .

"SORTEJEM 5 VEGGIE VIBRADORS PER A 5 GUANYADORXS! Menjar saludable és important per a una dieta equilibrada. Tenim un cistell ple de verdures de @amantisoficial per sortejar. Hi ha de tot: un bon 🥒 cogombre, pastanaga 🥕 per amanir a qualsevol, un xili molt picant, una panotxa 🌽 per fer-vos crispetes i una albergínia 🍆 amb què cuinar-vos una musaka boníssima", es pot llegir a la publicació d'Instagram.