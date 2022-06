Moltes consultes presencials s'han transformat en interconsultes / EuropaPress

Des que el coronavirus s'instal·lés al dia a dia de les persones arreu del món, milers han estat els canvis que s'han produït per adaptar-se a la nova situació sanitària. Un d'ells va ser incorporar les “interconsultes”, és a dir, l'atenció no presencial als pacients. D'aquesta manera, les consultes tradicionals amb els doctors especialitzats es van acabar substituint en molts casos per consultes via telefònica o altres mitjans virtuals.

Metges de Catalunya (MC) ha fet un document de recomanacions. S'hi fa especial èmfasi en la manera en què han de procedir els professionals de l'atenció primària a l'hora de derivar els pacients a les consultes especialitzades d'àmbit hospitalari, per tal d'evitar la proliferació de les interconsultes.

"Aquests circuits organitzatius majoritàriament han estat imposats, sense tenir en compte l'opinió de les facultatives, ni del primer ni del segon nivell assistencial", s'explica al document. A més, també especifica que aquesta nova metodologia contradiu diverses normes del Codi Deontològic, sobretot en referència a les vies de comunicació entre pacient i professional.

RECOMANACIONS A SEGUIR

Per tant, les recomanacions que indica Metges de Catalunya són les següents:

1.Si voleu consultar a un membre d'atenció especialitzat algun dubte sobre un diagnòstic, resultats, seguiment o tractament d'un pacient, es pot fer mitjançant una interconsulta.

2.El pacient pot sol·licitar una primera visita presencial si creu que necessita ser valorat per un metge especialista.

3. És essencial que els metges, tant d'atenció primària com especialitzada, tinguin prou temps per valorar la visita del pacient correctament, ja sigui presencial o via telemàtica.

4. Qualsevol interconsulta que es faci de manera no presencial ha de ser comunicada al metge de referència en el moment que es resolgui. D'aquesta manera, es podrà tenir un clar seguiment de l'historial clínic del pacient.

5. Qualsevol sistema de relació entre els diferents nivells assistencials ha de tenir un consens ampli entre les professionals que l'han d'aplicar.

6. Els professionals han de comunicar-se amb el pacient, tant per explicar els resultats com per demanar exploracions complementàries.