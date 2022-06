Tom Cruise va visitar Barcelona aquest dimarts / EuropaPress

L'actor nord-americà Tom Cruise ha visitat per sorpresa aquest dimecres la ciutat de Barcelona per recolzar la indústria del cinema a la fira CineEurope, que reuneix fins aquest dijous més de 3.000 exhibidors i distribuïdors de tot el món, han informat a Europa Press fonts de la productora Paramount Pictures Spain.

Cruise, que ja no es troba a la ciutat, va aterrar dimarts a la matinada a la capital catalana provinent de Seül (Corea del Sud), on va assistir a l'estrena de la seva última pel·lícula, 'Top Gun: Maverick', un llargmetratge d'acció dirigit per Joseph Kosinski, continuació de 'Top Gun'.

Aquest és el segon any consecutiu que Cruise acudeix a la fira d'exhibidors europeus a Barcelona, on aquesta vegada ha participat al panell de Paramount Pictures per promocionar les seves pel·lícules.

L'estrella ha agraït "el suport de tots els cinemes d'Europa a l'estrena" de l'última entrega de 'Top Gun', que ja ha recaptat més de 900 milions de dòlars des de la seva estrena als Estats Units, a finals de maig.

Durant la trobada també s'han avançat imatges i el tràiler de la propera pel·lícula que protagonitzarà, la nova entrega de 'Mission: Impossible 7' --prevista per a l'últim trimestre del 2023--, i s'ha projectat un muntatge de 12 minuts amb escenes de les prop de mig centenar de pel·lícules en què ha participat.

La 31 convenció i fira de cinema CineEurope, que se celebrarà fins aquest dijous al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), gestionat per Fira de Barcelona, acull xerrades, seminaris i mostra les darreres novetats i tecnologies per a les sales de cinema.

CineEurope és la convenció oficial de la Unió Internacional de Cinemes (Unic), una associació professional que representa exhibidors de 39 països europeus, i hi participen una desena d'estudis internacionals com Walt Disney Studios, Paramount Pictures, Universal Pictures International, Sony Pictures, Warner Bros, Unifrance, StudioCanal i Pathé.