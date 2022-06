Les cadires de la Facultat de Farmàcia, en molt mal estat / Silvia Sánchez Bernet

La Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB) ha estat el centre de les crítiques per part d'una professora, les queixes de la qual se centren en el mal estat de les cadires , en el poc espai disponible per escriure i en l'aparició d'alguns insectes a l'aula.

CatalunyaPress ha tingut l'oportunitat de parlar amb la docent en qüestió, Silvia Sánchez Bernet, de l'institut Mare de Déu de l'Assumpció. Parlant amb aquesta redacció, va explicar que la principal preocupació dels seus alumnes va ser el poc espai disponible que oferia la taula per poder escriure, ja que era molt estret i amb prou feines hi cabia el full sencer. A més, també estaven descontents amb les cadires: "Es queixen que eren molt incòmodes perquè la cadira és fixa i queda molt allunyada de la part on escriuen". Tot i que els estudiants es van queixar en finalitzar els exàmens, la professora explica que "no els van fer gaire cas".

La reflexió que plantejava la docent, amb molt d'encert, era la següent: "Com pots utilitzar correctament un diccionari de llatí o grec, una calculadora o escriure bé un examen d'història si constantment t'has de preocupar perquè no et caiguin els bolis o el foli on escrius?"

Més enllà dels problemes d'espai, diversos alumnes també es van queixar de l'aparició d'algunes bestioles, entre elles arnes, mosques, mosquits i fins i tot bestioles procedents del corc. No és una cosa difícil de creure si es té en compte l'antiguitat i l'estat del mobiliari, tal com es poden apreciar a les fotografies següents:

Silvia Sánchez Bernet

