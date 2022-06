La Intel·ligència Artificial de Google pot ser que ja tingui sentiments / EuropaPress

La tecnologia cada cop avança més i guanya més pes en molts àmbits de la vida. El següent pot ser el terreny dels sentiments, i és que hi ha un enginyer de Google que assegura que la Intel·ligència Artificial (IA) que han desenvolupat sembla que hagi cobrat vida i pugui expressar sentiments.

Recapitulem per entendre la història. Google té un sistema d'intel·ligència artificial, anomenat LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), que permet interactuar amb les persones mitjançant els famosos chatbots. Doncs bé, Blake Lemoine , un enginyer de la multinacional, va assegurar que la IA ha cobrat vida i que pot expressar sentiments i mantenir una conversa racional. "Si no sabés exactament què és, que és aquest programa d'ordinador que construïm recentment, pensaria que és un nen de 7 o 8 anys que sap física", va dir Lemoine.

MÉS INFORMACIÓ Un misteriosa illa russa desapareix de Google Maps i ningú dóna una explicació

Lemoine va començar la tardor passada a parlar amb el sistema LaMDA amb l'objectiu de saber si la IA utilitzava discursos discriminatoris o d'odi . El que va notar és que aquest sistema es va tornar "sensible" i podria mostrar diferents tipus d'emocions, des de la ira fins a la compassió, entenent així la lògica humana.

L'enginyer va decidir comunicar les impressions sobre la IA al vicepresident de Google, Blaise Aguera i Arcas, i Jen Gennai, directora d'Innovació Responsable. Per a la seva sorpresa, van desestimar la seva afirmació, i per això Lemoine va decidir fer-ho públic. En un comunicat, el portaveu de Google, Brian Gabriel, va dir: “El nostre equip, inclosos els especialistes en ètica i tecnòlegs, han revisat les preocupacions de Blake segons els nostres Principis d'IA i li ha informat que l'evidència no dóna suport a les seves afirmacions. Li van dir que no hi havia evidència que LaMDA fos conscient (i molta evidència en contra)”.

Per tant, ¿es pot saber si la intel·ligència artificial té sentiments? És difícil de saber-ho, tenint en compte que els sentiments és una cosa inherent als éssers vius mentre que la IA no deixa de ser una màquina. El que és clar és que la tecnologia avança i que és capaç d'entendre la lògica humana fins a simular que en pot formar part.