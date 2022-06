El secretari general d?infraestructures, Xavier Flores. | @ep

El secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores, acompanyat per l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel Garcia , i el president de Renfe, Isaías Táboas, així com per Ricard Font, secretari general de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya i representants d'altres institucions, ha presidit la posada en servei de la nova estació de Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes.



A l'acte, Xavier Flores ha remarcat la importància que té aquesta estació, molt demandada pel municipi, per a la mobilitat local, destacant la funció de connexió entre diferents comarques, a més que la nova parada permetrà arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona a cinc minuts.



Des d'avui, la nova estació de la línia R8 ( Granollers Centre – Martorell per Cerdanyola Universitat ) dóna servei a la zona de la Granja Soldevilla i als barris de Can Taió i Can Folguera de Santa Perpètua , i permetrà la millora de la connexió de la ciutat amb la Universitat Autònoma de Barcelona. D'aquesta forma, i juntament amb la històrica estació de Santa Perpètua de la R3 , la població vallesana ja compta amb dues estacions de Rodalies.