L´Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) considera que la inflació acumulada impulsarà les compres durant les rebaixes d'estiu. L'associació xifra en un 29% el percentatge de consumidors hagin deixat de comprar roba o endarrerit la compra.

Un cartell de la campanya de rebaixes. Foto: Europa Press

De la mateixa manera, l'organització creu que el període de rebaixes és un bon moment per mirar d'avançar algunes compres de roba i calçat de cara al curs escolar vinent , previst per a principis de setembre. Tot i així, des de l'OCU recorden que aquesta partida és una de les que menys han pujat els preus els últims dotze mesos: només un 1,7% davant el 8,7% general.

Sigui com sigui, l'entitat dóna cinc consells als compradors:

1- Fer llistes del que es necessita, per evitar compres impulsives.

2. Comprovar que juntament amb el preu rebaixat apareix el preu antic. Aquest producte ha d'haver format part de l'oferta habitual de la botiga durant un mes com a mínim (i si va tenir diversos preus, el menor serà el de referència).

3. Preguntar si hi ha condicions especials. Les botigues físiques no estan obligades a admetre una devolució, llevat que hi hagi un defecte o una tara. I encara admetent-la, el reemborsament podria no ser en efectiu, sinó en una targeta o val bescanviable. Per contra, a les compres en línia existeix un període legal de desistiment de 14 dies durant el qual no cal justificar el motiu de la devolució.

4. Prioritzar comerços adherits al sistema arbitral de consum: els problemes es resolen de manera més ràpida i gratuïta.

5. Conservar sempre el tiquet o factura de la compra, per a possibles futures reclamacions.