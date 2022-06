Inés Arrimadas, líder de Cs / Europa Press

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas , ha confirmat aquest dilluns que seguirà al seu càrrec fins que el partit completi el procés de refundació, que s'ha vist accelerat després de la debacle a les eleccions andaluses, alhora que ha confirmat que el procés pot concloure en sis mesos.

Durant una compareixença davant el Comitè Executiu Nacional a la seu nacional de Ciutadans, a Madrid, ha detallat que el seu "compromís" i el del seu equip "dura fins a la refundació". Quan conclogui el procés, serà la militància la que hagi de ratificar la direcció de la formació en una assemblea general.

"Nosaltres no serem un problema", ha assenyalat la líder taronja, que ha insistit que dimitir no és "el correcte", tot i que té "el discurs al cap". Al seu parer, és la decisió més "còmoda", però ha traslladat que la resta de dirigents de Cs li han demanat "seguir forts".

De la refundació, Arrimadas ha precisat que serà "profunda" i que l'objectiu és tornar a "il·lusionar" l'electorat que "segueix aquí" i que "ha de tornar a sentir que Cs és útil" i "els representi en el sentit més ampli de la paraula.

Així, matisant que el procés de refundació ja estava "pensat" i que els comicis andalusos només han "accelerat" la qüestió, Arrimadas ha anunciat la constitució d'un equip polític per concretar les tasques de l'equip tècnic.

La vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, té un paper destacat com a enllaç entre l'equip i els òrgans de direcció i com a coordinadora, mentre que el portaveu serà el diputat Guillermo Díaz.

Amb ells, i definint-los com a "sàvia nova", Arrimadas ha informat que l'alcaldessa de Ciudad Real, Eva Masías ; el candidat de Santa Coloma Dimas Gragera ; l'eurodiputat Adrián Vázquez , el regidor madrileny Mariano Fuentes ; i les coodinadores de les Balears i el País Valencià, Patricia Guasp i María Muñoz , respectivament, conformen l'equip.

La segona de les potes de la refundació és, segons Arrimadas, la participació de la militància. Així, està prevista la creació de cinc grups de treball en què es podrà participar de manera oberta i que podrà fer propostes programàtiques i organitzatives. La idea és que les conclusions es puguin conèixer el 16 de setembre.

Finalment, ha informat de la creació d'un òrgan assessor extern , format per persones que no són de Cs però volen que el partit existeixi, com a intel·lectuals. "Més enllà del soroll volen col·laborar", ha matisat.

Pel que fa als temps, la líder taronja ha especificat que la direcció creu que la refundació es pot completar en sis mesos , tot i que la idea inicial, que ja sobrevolava a la formació abans de les eleccions a Andalusia, eren dotze mesos .

En aquesta línia, ha confirmat que a nivell municipal ja han començat a preparar-se les candidatures per a les eleccions, previstes per a maig de 2023. “ Ens abocarem”, ha avisat.

De la mateixa manera, ha indicat que assumeix els errors d'aquesta etapa, però ha insistit que té el “convenciment absolut” que Ciutadans és “molt bon partit per a Espanya” i continua sent “imprescindible”.

A DISPOSICIÓ DEL PARTIT



Gragera s'ha fet ressò de la constitució de l'equip polític i ha assegurat que "compleix alguna cosa que li han ensenyat sempre a la vida: lluitar pel que creus i sempre estar quan qui ha confiat en tu et necessita". " La causa s'ho mereix", ha afegit, subratllant que està a "disposició de tots i cadascun dels seus companys sempre".

Guasp, per la seva banda, ha traslladat que assumeix la "responsabilitat de treballar" per refundar " un espai polític que és clau " per a Espanya i per a Europa. "Amb molt de compromís, esforç, humilitat i tots junts, ho farem possible", ha afegit en un missatge publicat al seu compte de la xarxa social Twitter.

Vázquez s'ha expressat en la mateixa línia i ha matisat que assumeix la responsabilitat “amb humilitat i moltes ganes”. "Il·lusionat per la confiança, però, sobretot, pel que podem aconseguir amb esforç i unió", ha continuat a la citada xarxa social.