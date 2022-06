"És una bona notícia per a la llibertat de premsa, per a la llibertat d'empresa i la lliure competència . Suposa també un repte per innovar i formar-se en noves habilitats digitals a les redaccions". Així valora Arsenio Escolar, president de Club Abierto de Editores (CLABE), el retorn de Google News a Espanya, que es va confirmar el 22 de juny.

Escolar és el president de CLABE. Foto: Europa Press

CLABE considera que l'eina de Google és "un canal valuós perquè els continguts dels mitjans de comunicació arribin als lectors i els ajuda a convertir aquests lectors en subscriptors i, per tant, fa créixer els seus ingressos" i, en la mateixa línia, Escolar apunta que des del tancament anterior de Google News (el 2014), CLABE havia "reivindicat un canvi en la legislació que finalment s'ha consumat amb la transposició de la directiva europea de drets d'autor".

Després de tornar a posar en marxa Google News, el gegant tecnològic va explicar que les seves investigacions mostren que el consum de notícies a Espanya va caure quan va tancar el servei el 2014, cosa que va conduir a una reducció del 10% en el trànsit als llocs web de els editors espanyols, amb l'impacte més gran en editors més petits.