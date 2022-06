Cada sector té les seves demandes, però el de la salut pública és un dels més reivindicatius, per tot el que ha patit en els darrers anys. L'arribada de l'estiu, però, sol coincidir amb queixes per la manca de personal en els centres, alhora que en moltes ocasions la necessitat d'atenció per part dels pacients creix. En aquest sentit, en la recta final de mes de juny s'ha conegut que 20.000 infermeres de tot l'estat han demanat la jubilació anticipada al Ministeri de Seguretat Social. Alhora, la Societat Espanyola de Metges Generals i de Familia (SEMG) ha denunciat que durant els pròxims mesos hi haurà "manca de personal" a tota Espanya. El sector de la salut pública, doncs, continua en mal estat i a punt d'entrar a la UCI.

Les infermeres són bàsiques en l'atenció primària. Foto: Europa Press

Les infermeres, a través del seu sindicat, el SATSE, professionals de tota Espanya han fet arribar al ministre José Luis Escrivá la seva voluntat de jubilar-se anticipadament. Argumenten aquesta intenció dient que "les penoses i perilloses condicions laborals que pateixen durant més de 40 anys afecten negativament, tant a la seva salut com a l'atenció i cures que presten a més de 47 milions de persones".



Els professionals destaquen en els seus escrits que en la seva feina "s'exigeix una continuïtat de cures que els porta a realitzar una labor ininterrompuda de 24 hores al dia, durant tots els dies de l'any, i, en molts casos, al llarg de tota la seva vida laboral, la qual arriba a prolongar-se durant més de 40 anys, realitzant, a més, treball a torns".

Una exigència i una tensió de la magnitud que han d'afrontar afecta el seu rendiment i produeix alteracions en l'equilibri biològic, tenint efectes molt negatius sobre la seva salut, tant física com mental, a més de dificultar enormement la conciliació de la seva vida laboral, personal i familiar.

David Oliver, portaveu del Sindicat, explicava a CatalunyaPress que ja van presentar un escrit el passat octubre al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, demanant acollir-se al "Règim General i Règims Especials que integren el Sistema de la Seguretat Social", el qual permet jubilar-se anticipadament a algunes professions pel fet de comportar alguna perillositat, com és el cas de la infermeria. A hores d'ara, segueixen esperant resposta per part del Ministeri i, no descarten "sortir al carrer per fer alguna mobilització important si no escolten les nostres reivindicacions". "La jubilació no és un luxe, si no una necessitat de la professió de infermeria, i tots els companys ho lluitarem als despatxos o als carrers", concloïa Oliver.

ELS METGES DE FAMÍLIA DOBLARAN TORNS DURANT L'ESTIU

De forma paral·lela a la de les infermeres arriba la queixa dels metges de família. Des de la SEMG denuncien que, cada estiu, la plantilla queda reduida a la meitat, cosa que els obliga a doblar torns durant els mesos de més calor de l'any. Aquesta situació, que els futurs professionals coneixen, fa que molts d'ells decideixin no fer aquesta especialització.

Molts professionals renuncien a ser metges de família per les condicions. Foto: Europa Press

El president de la SEMG, Antonio Fernández-Pro, ha denunciat "la falta de suport que l'especialitat té per part dels polítics" i va més enllà i diu que molts metges s'estimen més treballar a hospitals abans que fer-ho als centres d'atenció primària.

Aquest problema de manca de personal, considera, és un problema que es pateix especialment en els mesos que es posen en marxa, però denuncia que si no se li posa fi es cronificarà i es convertirà en quelcom que passa en tots els moments de l'any.

Els usuaris, davant la manca de recursos i personal aquest estiu, seran els qui patiran les conseqüències d'una situació que acumula anys sense que arribi una solució per part de les autoritats polítiques.