Valentina Berr, futbolista del CE Europa, en un partit de la seva última temporada com a professional / EuropaPress

Notícies molt tristes en el món del futbol femení i en matèria de la lgtbifòbia. Una jugadora transsexual del club català CE Europa, Valentina Berr, ha anunciat aquest dimarts que es veu obligada a deixar el futbol per culpa dels episodis trànsfobs que ha hagut de patir en aquest esport.

Valentina ho ha fet públic precisament el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. En el comunicat, la jugadora expressa que "no penja les botes, se les pengen", i que pren aquesta decisió per la seva pròpia "salut mental".

"Ja no podia aguantar més els atacs de pànic i d'ansietat que estava patint cada cop de manera més freqüent abans i després d'entrenaments i partits. Porto 4 anys patint en silenci l'odi i la violència estructural contra les dones trans [...]. Psicològicament, no he pogut suportar la pressió de ser permanentment sospitosa i d'estar obligada a complir un límit de testosterona (que moltes companyes que no són trans poden sobrepassar de llarg), o que hi hagi centenars de missatges a les xarxes insultant-me i humiliant-me".

Alguna de les bajanades que ha hagut de llegir és que realment no és una dona, sinó "un senyor que es fa passar per dona per abusar de nenes al vestuari". Aquestes greus acusacions afecten no tan sols a la Valentina, sinó també a les persones del seu entorn.

L'anunci ha vingut acompanyat de centenars de missatges de suport, tant de companyes com de persones desconegudes.