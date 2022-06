Sergi Barjuan deixarà de ser l'entrenador del Barça Atlètic / EuropaPress

Sergi Barjuan deixarà el càrrec d'entrenador del filial del Barça. Així ho ha comunicat el club aquest dimarts, en un comunicat on hi afegeix que el tècnic nascut a Les Franqueses "continuarà desenvolupant funcions dins de l'estructura del Departament de Futbol del Club".

Aquesta temporada no ha estat gaire bona pel Barça Atlètic, ja que ha acabat la temporada en la novena posició, pràcticament al mig de la taula del Grup 2 de la Prmera Divisió RFEF, amb un balanç de 16 victòries, 9 empats i 13 derrotes. Tanmateix, cal explicar que jugadors importants del filial han sigut cridats en nombroses ocasions per jugar en el primer equip, com és el cas d'Ez Abde, Ferran Jutglà, Nico o Gavi, entre d'altres.

SONA RAFA MÁRQUEZ COM A NOU ENTRENADOR

Encara no s'ha confirmat qui li agafarà el relleu, però el mitjà digital Relevo ha indicat que Rafa Márquez podria ser el nou tècnic del filial blaugrana. El mexicà va ser pràcticament un ídol en la seva estança a Can Barça, des del 2003 fins al 2010. Com a defensa, va ajudar a conquerir 4 Lligues, 3 Supercopes d'Espanya, 1 Supercopa d'Europa, 1 Copa del Rei, 1 Mundial de Clubs i 2 Champion Leagues.

De fet, Rafa Márquez ja va sonar com a entrenador del filial blaugrana quan la Junta Directiva va acomiadar García Pimienta. Tanmateix, no va aconseguir la plaça perquè el mexicà encara no tenia el carnet d'entrenador en regla, ni tan sols per entrenar el Juvenil A.