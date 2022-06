Tània Verge, la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha considerat que la llei per abolir la prostitució impulsada pel PSOE és "pura política simbòlica i electoralista" ja que, segons ell, ha d'anar acompanyada de recursos i alternatives per a les treballadores sexuals.

Ho ha dit al ple del Parlament d'aquest dimarts després d'una interpel·lació de la diputada de Cs Anna Grau, que ha assegurat que l'abolició de la prostitució és una solució buida, en les paraules, ja que "les professionals del sexe no demanen ser rescatades en pla 'Pretty Woman', sinó respecte i realisme".

MÉS INFORMACIÓ El PSOE registra al Congrés una reforma legal que torna al CGPJ en funcions la renovació del TC

Verge ha titllat d'insuficients i contraproduents les mesures penals o punitives de la prostitució i ha acusat el Govern de "no destinar prou recursos i esforços per perseguir l'economia criminal del tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual". Ha retret al PSOE que "s'hagi negat a revisar i modificar" la Llei orgànica de violència contra les dones per ampliar les diferents formes de violència contra les dones i incloure l'explotació sexual o la prostitució forçada.

De totes maneres, Verge ha assegurat que "el model abolicionista ja s'ha aprovat a l'Estat i funciona amb la Llei Mordassa", i ha demanat la derogació de la Llei d'Estrangeria per creure que facilita l'explotació sexual d'aquestes persones per part de màfies, segons ella.

Finalment, cal treballar conjuntament per abordar la prostitució i elaborar "un model específic sobre el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual", en el marc de l'abordatge de les violències sexuals que presentarà el Govern el mes de setembre.