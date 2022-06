El vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, serà el convidat en la cloenda del primer curs de l’Acadèmia Europea Leadership. El dirigent grec compartirà amb els alumnes una classe magistral sobre el mecanisme de protecció dels valors fonamentals de la Unió Europea i, tot seguit, se celebrarà l'acte d'entrega de diplomes als estudiants.

Schinas és un dels màxims dirigents de la Comissió Europea. Foto: Europa Press

La trobada amb Schinas, doncs, posarà punt final a un curs dirigit per Josep Antoni Duran i Lleida i que ha tingut ponents com el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, l'exconseller i actual president del Port de Barcelona, Damià Calvet i el responsable de ProActiva Open Arms, Òscar Camps, entre altres. Segons explica, l'escola vol ajudar els nous líders "fomentant els àmbits social, econòmic i polític", ja que està pensada per a joves que tinguin entre 22 i 34 anys.

L’Acadèmia ja ha obert les inscripcions per a la segona edició del curs, que arrencarà el pròxim mes de setembre.