El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha afirmat que la nova licitació del telèfon de salut 061 incorpora millores per als treballadors del servei i ha insistit que "no hi ha privatització i que es millorarà les condicions justes laborals i socials" dels empleats .

Ho ha dit a la sessió de control al Govern al ple del Parlament d'aquest 29 de juny, després d'una pregunta de la diputada de la CUP Laia Estrada, que ha criticat que la Generalitat tingui la voluntat de tornar a licitar la gestió del telèfon de salut 061 per quatre anys , i ha retret que "des de començament de legislatura no s'ha fet res" per internalitzar el servei.

Argimon ha informat que aquesta nova licitació incorpora millores tant a nivell econòmic com social "superiors a les previstes", i ha defensat la necessitat que el servei del 061 segueixi existint.

SALUT MENTAL



De la mateixa manera, Argimon ha explicat que quan es va plantejar si crear un telèfon específic per atendre casos de risc de suïcidi o utilitzar el 061, finalment es va optar pel 061 ja que el 2020 havia rebut gairebé 5.600 trucades amb ideació suïcida i també” per poder-lo reforçar amb psiquiatres i psicòlegs clínics de la xarxa i donar un telèfon professionalitzat”.

En resposta a una pregunta del seu grup, ERC, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha posat en valor que el 14 de juny passat es constituís la Mesa del Pacte Nacional de Salut Mental, que creu que “era necessària i més després de la "pandèmia", que assegura que aporta una visió positiva sobre les malalties mentals i per combatre l'estigmatització.