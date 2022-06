El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, compareix amb el document 'The Strategic Concept' / Europa Press

El nou Concepte Estratègic de l'OTAN s'allunya de la "cooperació" impulsada en anys anteriors i fixa Rússia com l'amenaça "més directa i significativa" per a la "seguretat, pau i estabilitat eutoatlàntica". Així, els líders de l'Aliança han acusat Moscou de voler "establir esferes d'influència i un control directe a través de la coerció, la subversió, l'agressió i l'annexió" de territoris.

Per això, recull el text, les autoritats russes utilitzen "mitjans convencionals, cibernètics i híbrids contra l'OTAN i els seus aliats". "La seva postura militar i la seva retòrica soscaven l'ordre internacional", ha puntualitzat l'Aliança, que ha acusat el país de " intentar desestabilitzar països a l'est i al sud " de l'OTAN.

"Al nord, la seva capacitat per trencar la llibertat de navegació dels aliats a l'Atlàntic suposa un desafiament estratègic per a l'Aliança. L'augment militar de Rússia a la zona, inclòs el mar Bàltic, el mar Negre i la regió del Mediterrani, així com la seva integració amb Bielorússia, posa en risc la nostra seguretat i els nostres interessos”, ha sostingut.

En aquest sentit, ha alertat que els països de l'Aliança " no estan en pau " i "no es pot descartar un atac contra la sobirania i la integritat dels territoris aliats". "Els actors autoritaris posen en perill els nostres interessos i valors", ha afegit.

Aquesta nova estratègia marca un abans i després per a l'OTAN , que al seu Concepte Estratègic anterior, adotat el 2010 a Lisboa, ressaltava la "importància" de la cooperació amb Rússia, una qüestió que contribuïa a "crear un espai comú de pau, estabilitat i seguretat". L'Aliança reafirmava no ser una amenaça per al país i posa èmfasi en la importància de construir una "aliança estratègica de reciprocitat" amb Moscou.

Ara, en plena guerra d'Ucraïna, l'OTAN ha insistit que "no busca cap confrontació" i ha incidit que segueix sense suposar una "amenaça per a Rússia" . Tot i això, ha asseverat que "seguirà responent a les amenaces de Rússia ia les accions hostils d'una manera responsable".

"Enfortirem les mesures de dissuasió i de defensa de tots els aliats i augmentarem la resiliència davant la coacció russa", continua el text, en què els membres de l'OTAN han recalcat que "a la llum de les polítiques hostils de Rússia i les seves accions, no podem considerar-ho el nostre soci”.

Tot i així, l'Aliança ha traslladat que està disposada a mantenir els canals de comunicació oberts amb Moscou per "gestionar i mitigar els riscos i evitar una escalada de tensió a mesura que afavoreix la transparència". "Qualsevol canvi en la nostra relació depèn de Rússia i del seu comportament agressiu contra el dret internacional", ha afirmat.

UN GIR EN EL REFERENT A RÚSSIA

Aquest mateix dimecres el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha recordat en roda de premsa que el concepte estratègic adoptat representa un gir en relació amb el 2010 pel que fa a Rússia, un país que "ja no és un aliat estratègic" a ulls dels aliats.

Ara, "és l'amenaça més significativa i directa" per al bloc, degut principalment a una guerra a Ucraïna que Stoltenberg preveu que serà "llarga" i en què l'OTAN vol deixar clar el seu suport sense fissures a Kíev, tant en termes polítics i econòmics com a militars.

"Una Ucraïna forta i independent és clau per a la seguretat de l'àrea euroatlàntica", ha insistit Stoltenberg, que ha advocat per contribuir a la renovació dels equips d'origen soviètic per un altre "moderns" equiparables als dels socis de l'OTAN.

El cap de l'Aliança ha subratllat que els ucraïnesos "estan lluitant per la seva independència, però també per valors que són importants per a l'OTAN" com a conjunt, una tesi a què habitualment recorre el president Volodimir Zelenski per reclamar suport internacional.

En els diferents torns de paraula durant la cimera, Stoltenberg ha defensat que la invasió ordenada pel president de Rússia, Vladimir Putin , ha generat l'efecte contrari al que aquest hagués desitjat i ha unit més una OTAN que busca integrar nous membres amb la seva "política de portes obertes".

La invitació a Suècia i Finlàndia és un pas "històric", segons Stoltenberg, que ha suggerit que Rússia ha de respectar ara la "decisió sobirana" de cada Estat a integrar-se en aliances internacionals, a "elegir el seu camí".

La signatura del protocol d'adhesió tindrà lloc dimarts que ve, però no hi ha un calendari tancat perquè els 30 Estats membres ratifiquin pel seu compte la incorporació dels nous socis. Stoltenberg ha subratllat que hi ha una "forta voluntat" de completar el procés "com més aviat millor" i ha destacat que el procés ja està sent el més ràpid de la història.