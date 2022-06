Sergio Ramos, quan encara jugava al Reial Madrid / EuropaPress

L'hackeig al mòbil de Luis Rubiales , el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) segueix portant cua. Si fa uns mesos van sortir a la llum els missatges que va compartir amb Gerard Piqué, el central del Barça, per aconseguir que la Supercopa d'Espanya es jugués a l'Arabe Saudita, avui li ha tocat el torn a un exmadridista: Sergio Ramos.



Segons els àudios que recull el mitjà El Confidencial, el central de Camas li hauria demanat a Rubiales que intercedís a favor seu per coronar-se com a millor jugador del món i guanyar la Pilota d'Or. Els missatges es van produir entre el 16 de juliol i el 8 d'agost del 2020, i Ramos li hauria dit per Whatsapp:

"Rubi, bona nit. Espero que estiguis bé al costat de tota la família. Saps que mai t'he demanat res, però si ho vull fer avui és perquè crec que és un any especial pel rendiment que he donat. M'agradaria que m'ajudessis en el que puguis i toquessis algunes tecles des de UEFA i els teus contactes pel tema de la Pilota d'Or. T'ho agrairia tota la vida no només per mi sinó també perquè crec que el futbol espanyol s'ho mereix moltíssim. T'envio una abraçada".

La resposta del president de la Federació hauria estat la següent:

"Hola, Sergio. El primer, enhorabona, crec que és un bon any perquè ho aconsegueixis. Tant de bo feu un magnífic final a la Champions. [...] Per descomptat que no depèn de mi això de la Pilota d'Or, però a el que jo et pugui ajudar, compta amb això. Una abraçada enorme".

Ramos hauria finalitzat a la conversa amb el missatge següent:

"Sé que no depèn de tu, però també les relacions són clau. Infantino dóna el 'The Best' que també és súper important i seria l'hòstia. En fi, compto amb la teva ajuda. Et mano una abraçada i ens veiem quan vulguis un dia i mengem".

Tot i demanar ajuda, la Pilota d'Or va viatjar aquell any a Barcelona, ja que la va guanyar Leo Messi.